Подруга футболиста сборной Украины сказала, какая сумма ей нужна для жизни в Киеве. Видео

Подруга 21-летнего футболиста молодежной сборной Украины и "Динамо" Назара Волошина Лиза Кандыба дала небольшое интервью столичному блогеру. 27-летняя Лиза призналась, что для комфортной жизни в Киеве ей достаточно 1000 долларов США в месяц. При этом для девушки не важно, сколько зарабатывает ее парень, а важны лишь его амбиции и цели.

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На уточняющий вопрос интервьюера, какую сумму зарабатывает Назар, Лиза отказалась отвечать: "Я не могу это разглашать, но нам достаточно. Достаточно, чтобы жить и откладывать".

Кандыба не стала скрывать, что ей нравятся немецкий автопром.

"На парня я не обратила бы внимание, и мне без разницы, кто на какой машине подъезжает, но мне нравится BWM и скорее обращу внимание на BWM, чем на парня", – заявила подруга футболиста.

Лиза заявила, что сейчас Назар ее полностью обеспечивает, но на "свои женские хотелки" она может заработать на своем блоге. Девушка отметила, что когда она начинала встречаться с Назаром, ему было 18 лет, и он не так много зарабатывал.

Как сообщал OBOZ.UA, этим летом Кандыба произвела настоящий фурор среди своих поклонников, снявшись в соблазнительной фотосессии. Молодая красотка опубликовала снимки у себя в Instagram, собрав массу восторженных комментариев.

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