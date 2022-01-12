Соблазнил Канделаки, а мечтал про Астафьеву: громкие романы украинского ловеласа Милевского

12 января 37 лет исполнилось самому скандальному и эпатажному футболисту сборной Украины и киевского "Динамо" Артему Милевскому. Талантливый нападающий успел спустить на веселую жизнь целое состояние и не уставал разбивать дорогие машины и сердца признанных красавиц.

OBOZREVATEL вспомнил известные романы Милевского и девушку, которая в конце концов устояла перед чарами ловеласа из Минска.

Алена ЩЕРБАНЬ. Одно время в компании на тот момент нападающего "Динамо" видели королеву красоты из Днепра Алену Щербань. Алена стала "Вице-мисс Украина-2000" и получила право представить страну на конкурсе "Мисс Мира", где впервые в истории Украины вошла в топ-10.

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После успеха на конкурсе красоты на украинку посыпались контракты с известными модельными агентствами. Алена регулярно украшала обложки известных модных журналов. А в 2007 году вошла в Топ-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Сегодня Щербань живет в Киеве, являясь практикующим психологом и параллельно участвуя и в других проектах. Алена счастливо вышла замуж и воспитывает дочь.

Тина КАНДЕЛАКИ. Попала под чары Милевского даже известная российская телеведущая с грузинскими корнями Тина Канделаки. При этом эффектная брюнетка, которая до осени 2021-го занимала пост генпродюсера "Матч ТВ", сама проявила инициативу. Как рассказывал в интервью Артем, дело было после чемпионата мира-2006, где Украины дошла до четвертьфинала.

Канделаки находилась в Киеве на съемках шоу "Самый умный". "Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист и попросила номер. А я знал только, что есть Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Я отвечаю: "Ну и что?", – вспоминал игрок.

Как признается Милевский, с первого раза разговор с Канделаки не пошел: "Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Но она крутая, честно, я большой привет ей передаю".

Валерия КРУК. В 2011 году у Милевского был непродолжительный, но яркий роман с Валерией Крук, которая больше известна как телеведущая Кульбаба. Соблазнительная блондинка неоднократно украшала обложки мужских журналов – XXL Украина, PENTHOUSE, FHM.

Также Валерия увлекается бодибилдингом и успела дважды стать чемпионкой Украины в категории фитнес-бикини, а также привезти в Украину звание вице-чемпионки Европы.

В выпуске ютуб-канала "Бомбардир", отвечая на вопрос, кто самая сексуальная девушка в его жизни, Артем вспомнил именно Крук: "С какой у меня был секс? Если брать Украину, то Кульбаба. Лерон, привет. Я тебя помню".

В последние годы Валерия состояла в отношениях с другим бывшим игроком киевского "Динамо", футбольным агентом Александром Яковенко.

Мила ОМЕЛЬЧЕНКО. Какое-то время рядом с Милевским была брюнетка Мила Омельченко. Влюбленные начали встречаться в 2017 году и вместе провели отпуск в Доминиканской республике. Затем киевлянка прилетала к Артему в Венгрию, когда он выступал за местный "Кишвард".

Но в конце 2018-го отношения киевской модели и футболиста сошли на нет.

ВАЛЕРИЯ из Минска. Самые длинные отношения в жизни Милевского начались после его возвращения в Беларусь и продлились 2,5 года. О новой девушки футболиста заговорили в январе 2019-го, после того, как пара отпраздновала вместе Новый год.

Эффектная белоруска Валерия оказалась основателем бренда женской одежды Graphite, которую, как шутит девушка, "нужно носить эротичным, ироничным и непринужденным способом". Помимо этого, Валерия владеет салоном красоты в Минске "Beauty Lounge".

После расставания со своим первым мужем, олимпийским чемпионом по гребле Александром Богдановичем, Валерия воспитывает 12-летнего сына. Но это не смутило Милевского, который, казалось всерьез влюбился. Но отношения не выдержали расстояния, когда форвард перебрался в украинский "Минай".

Даша АСТАФЬЕВА. Но были в жизни Милевского и девушки, которые не поддались его чарам. Среди них оказалась известная украинская певица и модель, солистка группы NikitA Даша Астафьева. Звезда шоубизнеса нравилась форварду.

По словам Милевского, как-то они с Дашей сидели в холле гостиницы до пяти часов утра, но момент испортил друг Артема, другой бывший игрок "Динамо" Александр Алиев. Он был в нетрезвом состоянии и просил Милевского отвезти его домой. Поэтому с Астафьевой у ловеласа ничего не вышло.

Ранее в честь дня рождения бывшего форварда сборной Украины Милевского OBOZREVATEL собрал лучшие голы Артема.