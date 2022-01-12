Футболист Милевский празднует день рождения. Лучшие голы экс-звезды "Динамо"

В среду, 12 января, исполняется 37 лет одиозному бывшему футболисту киевского "Динамо" и сборной Украины Артему Милевскому. Уроженец Минска в юношеском возрасте выступал за сборную Беларуси, но затем перебрался в Киев и поменял гражданство на украинское.

Самые яркие годы Мили прошли в "Динамо", где он играл в 2002-2013 годах. Также запомнился разгульной жизнью, попаданием в скандалы, игнорированием политических событий.

После многих лет в Киеве выступал в Турции, Хорватии, Румынии, России и Венгрии. С брестским "Динамо" в 2019 году стал чемпионом Беларуси. В 2021 году провел 10 матчей за закарпатский "Минай" и осенью принял решение завершить карьеру.

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На профессиональном уровне сыграл за клубы 339 матчей, забив 105 мячей. За "Динамо" – 57 голов в 178 играх. В 50 поединках за сборную Украины отличился 8 точными ударами. Запомнился пенальти в издевательском стиле Паненки в 1/8 финала чемпионата мира-2006 против сборной Швейцарии. С молодежной сборной Украины становился серебряным призером Евро-2006.

Смотрите лучшие голы Мили в чемпионатах Украины.

Также вспомним, как он забивал за "сине-желтых".

Последние недели Милевский проводит в Минске, где у него все хорошо.

Бывший футболист ведет свой YouTube-канал и допускает, что со временем пригодится киевскому "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, Воронин пожаловался Милевскому на жизнь в России: "Москва детям не зашла".

Ранее Милевский словами про "Динамо" подкатил к телеведущей "Шахтера".