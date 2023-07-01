Победитель Лиги Европы отказался возвращаться в Россию и расторг контракт с клубом из РФ

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк объявил о расторжении контракта с "Краснодаром". Футболист отказался выступать в команде из РФ, не смотря на то, что изначально подписал с ней контракт до 2024 года.

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"Как только стало известно, что [расторжение контракта] возможно, решение было очевидным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить клубу, что решил уйти. После начала войны в Украине моя позиция была твердой, поэтому не было смысла продолжать отношения с "Краснодаром" и уходить в другую аренду. Сейчас я закончил этот этап и могу двигаться дальше", – цитирует 33-летнего победителя Лиги Европы Meczyki.pl.

Крыховяк добавил, что сейчас ведет переговоры с несколькими клубами, но где продолжит карьеру еще не знает.

"Я открыт для различных предложений и, наверное, в начале июля решу, какое из них лучше для меня", – добавил хавбек.

После начала полномасштабного вторжения Гжегож приостановил контракт и перешел в греческий АЕК, за который выступал до конца сезона-2021/22. В июле 2022-го Крыховяк надел футболку саудовского "Аль-Шабаба".

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