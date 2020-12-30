Одноклубник Ярмоленко со всей силы ударил соперника по лицу вместо мяча. Видео

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги между "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом" Андрея Ярмоленко случился неприятный эпизод, который мог привести к серьезной травме нападающего хозяев Че Адамса.

Защитник лондонцев Крейг Доусон впервые вышел на поле в поединке АПЛ 2020/21 и мог заработать удаление после того, как случайно ударил по лицу игрока соперников. В начале встречи 30-летний англичанин мог открыть счет в противостоянии, но вместо мяча пробил по щеке форварда "Саутгемптона".

К счастью, Адамсу удалось избежать повреждения и он продолжил матч, доиграв до 58-й минуты, после чего был заменен. Арбитр не стал наказывать Доусона даже желтой карточкой.

Напомним, что этот поединок закончился нулевой ничьей. Команды остались на соседних девятом и десятом местах в турнирной таблице с разницей в три очка в пользу "Саутгемптона".

Ярмоленко, вышедший в стартовом составе, получил самую высокую оценку среди атакующих футболистов своей команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче "Вест Бромвича" и "Лидса", который закончился со счетом 0:5, был забит глупейший автогол.