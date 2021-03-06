Первая украинка в UFC Марина Мороз проведет бой против француженки Мэнон Фиоро

Стала известна следующая соперница украинки Марины Мороз в UFC. Амбассадор Parimatch встретится с 31-летней француженкой Мэнон Фиоро. Этот бой состоится в наилегчайшем весе в рамках Fight Night 193. На данный момент это единственный известный поединок в серии боев, которая состоится 5 июня.

У Мэнон Фиоро 9 побед (5 нокаутом, 4 решением) и 3 поражения (2 решением, 1 сабмишеном). Статистика Марины почти такая же, 10 побед (1 нокаутом, 5 сабмишеном и 4 решением) и 3 поражения (все решением).

Несмотря на то, что француженка старше Марины на два года, Мэнон начала профессиональную карьеру гораздо позже, в 2016 году (Мороз – в 2013 году). Поэтому украинка считается более опытной накануне схватки и будет главной претенденткой на победу.