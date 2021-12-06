'Папа и сын': над футболистом Зинченко посмеялись за необычное фото с 'близнецом'

Украинский футболист Александр Зинченко не играл в последнем матче своего клуба "Манчестер Сити" против "Уотфорда" (победа 3:1), но решил развлечься в соцсетях. 24-летний левый защитник "горожан" опубликовал фотографию с бельгийцем Кевином де Брюйне, который очень похож на него (их даже называют близнецами), и предложил фанатам придумать лучшую подпись.

На своей странице в Instagram Зинченко показал, как он тренируется, а звездный партнер наблюдает за его упражнениями. Напомним, недавно де Брюйне заразился коронавирусом, но уже вернулся в общую группу "МанСити".

За 12 часов более 110 тысяч фолловеров Зины высказали свою симпатию кадру, а многие оставили и комментарии. "Когда отец говорит работать усерднее на тренировках", "Король и его сын", "Брат помогает с домашним заданием", "Я тоже так мог, когда был моложе", "Сынок, что было в школе?", "Когда пришел играть в футбол, а тренер сказал сделать несколько упражнений", – не сдерживали свою фантазию любители футбола.

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Напомним, Зинченко сыграл всего в семи матчах сезона 2021/2022 в составе команды тренера Пепа Гвардиолы. Правда, недавно провел на поле все 90 минут. Как сообщал OBOZREVATEL, Зинченко отреагировал на особенный матч в Англии.

Зато в составе сборной Украины Александр чаще всего начинает поединки в стартовом составе.

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Также жена футболиста Зинченко показала новые фото с дочерью.