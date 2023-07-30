"Озлобленные гады". Жена футболиста "Шахтера" наехала на украинцев из-за травмы мужа
Жена защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря написала эмоциональный пост в Instagram после того, как ее супруг получил тяжелую травму. 24-летний футболист сломал ключицу в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против "Металлиста 1925".
После этого, по словам Даши Савиной, ей в соцсетях стали писать различные гадости.
"Наша семья всегда несла в этот мир добро, не сделав ничего дурного и не пожелав зла никому. Я и подумать не могла, что в такое сложное время для всех украинцев, в то время, когда люди объединяются, помогают, сопереживают друг другу, находятся озлобленные гады, которые радуются чужой боли, злорадствуют, осуждая, что кто-то не так плакал. как им хотелось это видеть, а также радуются травме и боли другого человека", – возмущенно отметила 22-летняя девушка.
Даша оставила пожелания всем недоброжелателям,
"Всем "подобным" вся эта желчь вернется вдвойне. Уверена в этом. Мой муж – самый добрый человек, которого я когда-либо встречала, он всегда помогает другим людям и сопереживает", – подытожила Савина и пообещала, что не даст никому в обиду своего супруга и их семью.
Как сообщал OBOZREVATEL, Савина к Бондарю ушла от футболиста киевского "Динамо" Владислава Супряги. 22 июля 2021 года Савина и Бондарь поженились.
Отметим, что Даша любит сниматься в откровенных нарядах.
В свое время украинка попозировала в пиджаке, надетом на обнаженное тело.
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