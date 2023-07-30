'Озлобленные гады'. Жена футболиста 'Шахтера' наехала на украинцев из-за травмы мужа

Жена защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря написала эмоциональный пост в Instagram после того, как ее супруг получил тяжелую травму. 24-летний футболист сломал ключицу в матче 1-го тура украинской Премьер-лиги против "Металлиста 1925".

Видео дня

После этого, по словам Даши Савиной, ей в соцсетях стали писать различные гадости.

"Наша семья всегда несла в этот мир добро, не сделав ничего дурного и не пожелав зла никому. Я и подумать не могла, что в такое сложное время для всех украинцев, в то время, когда люди объединяются, помогают, сопереживают друг другу, находятся озлобленные гады, которые радуются чужой боли, злорадствуют, осуждая, что кто-то не так плакал. как им хотелось это видеть, а также радуются травме и боли другого человека", – возмущенно отметила 22-летняя девушка.

Даша оставила пожелания всем недоброжелателям,

"Всем "подобным" вся эта желчь вернется вдвойне. Уверена в этом. Мой муж – самый добрый человек, которого я когда-либо встречала, он всегда помогает другим людям и сопереживает", – подытожила Савина и пообещала, что не даст никому в обиду своего супруга и их семью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Савина к Бондарю ушла от футболиста киевского "Динамо" Владислава Супряги. 22 июля 2021 года Савина и Бондарь поженились.

​Отметим, что Даша любит сниматься в откровенных нарядах. ​

​ В свое время украинка попозировала в пиджаке, надетом на обнаженное тело.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!