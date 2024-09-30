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"Отупевшая": чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
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'Отупевшая': чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем

Российские футбольные болельщики якобы не хотят смотреть международные турниры без участия команд из страны-агрессорки, а интерес к этому виду спорта в РФ упал. Фанаты отказались от Лиги чемпионов и других европейских турниров "из патриотических чувств".

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Такое мнение в интервью порталу РБ "Спорт" выразила олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова. Эти слова вызвали смех среди болельщиков.

"Отупевшая": чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем
"Отупевшая": чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем

"Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств. Если раньше люди смотрели турниры УЕФА, даже если там российские команды не играли, то сейчас они не видят в этом смысла. А вы вспомните, сколько людей любили и поддерживали футбол в 2018 году, когда у нас был чемпионат мира. Если мы через какое-то количество лет проведем такой же турнир, интерес к футболу снова возрастет", – сказала Журова.

"Отупевшая": чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем

Читатели портала Sports.ru сделали из бывшей конькобежки настоящее посмешище. Они отметили, что она ничего не понимает в происходящем в футболе.

"А депутаты из патриотических чувств ездят на иномарках, пользуются американскими гаджетами, носят европейскую и американскую одежду и пользуются их косметикой", "А кто ей сказал, что не хотят смотреть европейский футбол? Валуев и Роднина?", "Эта госпожа каждый раз несет такую кринжатину", "Отупевшая, зигующая Журова будет нам врать, что мы якобы не смотрим европейский футбол", "Какая-то другая вселенная у человека", – пишут в комментариях.

"Отупевшая": чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем
"Отупевшая": чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем
"Отупевшая": чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова заявила, что Россия перевоспитала футболиста сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича, который стал игроком ЦСКА.

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