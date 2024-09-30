'Отупевшая': чемпионка ОИ из РФ выдумала бойкот россиянами Лиги чемпионов и стала посмешищем

Российские футбольные болельщики якобы не хотят смотреть международные турниры без участия команд из страны-агрессорки, а интерес к этому виду спорта в РФ упал. Фанаты отказались от Лиги чемпионов и других европейских турниров "из патриотических чувств".

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Такое мнение в интервью порталу РБ "Спорт" выразила олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова. Эти слова вызвали смех среди болельщиков.

"Россияне не хотят смотреть европейский футбол из патриотических чувств. Если раньше люди смотрели турниры УЕФА, даже если там российские команды не играли, то сейчас они не видят в этом смысла. А вы вспомните, сколько людей любили и поддерживали футбол в 2018 году, когда у нас был чемпионат мира. Если мы через какое-то количество лет проведем такой же турнир, интерес к футболу снова возрастет", – сказала Журова.

Читатели портала Sports.ru сделали из бывшей конькобежки настоящее посмешище. Они отметили, что она ничего не понимает в происходящем в футболе.

"А депутаты из патриотических чувств ездят на иномарках, пользуются американскими гаджетами, носят европейскую и американскую одежду и пользуются их косметикой", "А кто ей сказал, что не хотят смотреть европейский футбол? Валуев и Роднина?", "Эта госпожа каждый раз несет такую кринжатину", "Отупевшая, зигующая Журова будет нам врать, что мы якобы не смотрим европейский футбол", "Какая-то другая вселенная у человека", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, Светлана Журова заявила, что Россия перевоспитала футболиста сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича, который стал игроком ЦСКА.

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