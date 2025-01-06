Отправил на дно москвичей, отказался от работы с Горбачевым и спас российского коллегу: отношения Лобановского с руководителями СССР и конкурентами

6 января легендарному украинскому тренеру и многолетнему наставнику киевского "Динамо" Валерию Лобановскому исполнилось бы 86 лет. Он первым привел советский клуб к победе в еврокубке и благодаря своему острому уму мог стать помощником главы СССР Михаила Горбачева.

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В свете полномасштабной войны мы решили упомянуть отношение к мэтру руководства в Москве и его отношения с клубами из столицы России.

СОРВАННАЯ ОЛИМПИАДА. Удивительно, но каким бы гениальным ни был Валерий Лобановский, в Москве пытались совать свой нос даже в систему его подготовки. И как потом утверждали некоторые люди, знакомые с событиями, именно вмешательство руководства СССР не позволили сборной Союза победить на Олимпиаде-1976, а киевскому "Динамо" выиграть Кубок чемпионов того сезона.

Тренерский тандем Лобановского и Базилевича принял сборную РССС фактически с 1975 года после того, как в прошлом привели киевское "Динамо" к победе в чемпионате страны. Свой успех они смогли повторить и в следующем сезоне, а также впервые в истории советского футбола украинская команда завоевала сразу два трофея в Европе – Кубок обладателей кубков и Суперкубок Европы. Поэтому, конечно, сборную решили доверить успешному тандему, а киевляне стали базовым клубом.

Но в Москве не смогли полностью довериться украинскому тандему. Поэтому партийное руководство решило в своем стиле усилить тренерский штаб, которому поручили подготовить сборную СССР к Олимпийским Играм и соответственно победе. Из Центрального института физической культуры в Москву приехал специалист по легкой атлетике по фамилии Годик, сломавший всю подготовку "Динамо".

К тому же именно тогда руководство союзного футбола захотело войти в один ритм с Европой и решилось на систему "осень-весна". Но полноценного перехода не получилось, и в СССР провели два отдельных чемпионата – по одному кругу весной и осенью.

"Отец приходил домой и был просто в шоке: "Вы представляете себе, что этот Годик говорит? Нам нужно поломать всю подготовку к сезону 1976, потому что это Олимпиада. Спорить нельзя, потому что это распоряжение Госкомспорта. И мы – сборная СССР. То, что мы делаем в "Динамо", это Щербицкий еще как-то прикрывает. Но теперь мы представляем СССР, и вот имеем парашютиста из Москвы, который прилетел и рассказывает, что нам нужно делать", – вспоминал сын Базилевича – Олег Базилевич-младший.

В итоге тренеры были вынуждены перенести тренировочные сборы в условия среднегорья, где низшее атмосферное давление и меньшее количество кислорода, но объема нагрузок и их интенсивность оставалась такой же. Это привело к тому, что тренировки оказались неоправданно тяжелыми для игроков – у Владимира Онищенко пульс как-то вообще прыгнул за 200 ударов в минуту.

Говорили, что подготовка шла вопреки системе, и потом уже пришлось на ходу придумывать методы, режимы и упражнения, чтобы привести эту разбалансированную команду в сознание. В итоге "Динамо" полурезервным составом в четвертьфинале Кубка чемпионов проиграло французскому "Сент-Этьену".

А сборная СССР вернулась домой с "бронзой" Олимпиады-1976 – после вылета в полуфинале от ГДР советская команда в матче за 3 место победила Бразилию 2:0, но в Москве это расценили как провал и Лобановский со своим штабом покинул сборную.

УРОК "СПАРТАКУ". И по иронии судьбы в том же 1976 году в руках украинского тренера и его "Динамо" оказалось выживание одного из московских градов - "Спартака". "Красно-белые", стоявшие в 1976 году на вылет из высшей лиги, могли спастись в случае ничьей в матче с киевлянами. И, конечно, функционеры из столицы СССР всячески уговаривали динамовцев не упираться и подарить спартаковцам хотя бы одно взлелеянное в глаза очко.

Но у Валерия Лобановского была своя точка зрения на ситуацию. Правда, и киевляне тогда переживали не лучшие времена из-за сорванной и перегруженной подготовки и слабых результатов. Летом в команде даже случился бунт. Поэтому на установке перед поединком Лобановский был лаконичным: "Итак, нам часто ставят в пример "спартаковский" футбол с его стеночками и забеганиями. Я прошу вас показать сегодня, чей футбол лучше и эффективнее".

Надо сказать, что киевляне провели блестящий матч и довольно уверенно победили – 3:1. "Спартак" приехал в Киев с надеждой на очки, но игра для него не клеилась. Леонид Буряк открыл счет, мощно выполнил штрафной на 4-й минуте. Россияне смогли отыграться, воспользовавшись ошибкой вратаря "Динамо" Рудакова, вылетевшего из ворот на Гладилина, и спартаковец на 20-й минуте отправил мяч в пустые ворота - 1:1.

Но во втором тайме украинцы дожали "Спартак", сломавшегося под давлением хозяев поля. Первый гол написал на свой счет Виктор Колотов с 30 метров, а точку поставил Петр Слободян. В итоге "Динамо" зацепилось за второе место в таблице, а клубу из Москвы не повезло: все конкуренты выиграли свои матчи и отправили россиян в Первую лигу.

СПАСЕНИЕ РОМАНЦЕВА. Несмотря на принципиальное противостояние киевского "Динамо" и московского "Спартака" в 80-х и начале 90-х тренеры команд Валерий Лобановский и Олег Романцев сохраняли теплые отношения, а коуч российского клуба откровенно увлекался коллегой из Украины и в определенной степени считал его своим наставником .

"В Лобановском многие видели неприступного человека. Но для меня он был очень добрым и порядочным. Да, он не улыбался и не рассказывал анекдоты, как некоторые, но разговаривать с ним было одно удовольствие. Интеллигентный, умный, начитанный. И в разговоре всегда был почтенный – ничего лишнего не позволял", – признавался Романцев в своей книге "Правда обо мне и "Спартак".

Российский тренер не скрывал, что Лобановский обучал его футбольным тонкостям: "Когда я был в сборной, часто общался с Лобановским о его видении футбола и многое от него почерпнул. Он рассказывал, как проводил тренировки. У Бескова они продолжались по полтора-два часа .А Лобановский как-то сказал: "Хочешь дать ребятам нагрузку – дай им 45 минут, но так, чтобы они выползли из поля.

А в 1997 году мэтр спас своего коллегу от громкого скандала после финала Кубка Содружества. "Спартак" проиграл тогда киевскому "Динамо" со счетом 2:3, поэтому в СМИ тренер московского клуба вышел раздраженным, а когда услышал провокационный вопрос от местного журналиста, то чуть не разразился.

Романцева спросили, кажется ли ему, что после такого поражения он должен подать в отставку. Все могли закончиться потасовкой и громким скандалом, но вмешался опытный Лобановский.

"Я был еще молод, закипел. Думаю, сейчас встану и как дам по роже. Но Лобановский увидел мою реакцию, положил свою руку сверху моей и шепнул мне: "Успокойся, я через все это проходил. Я отвечу". И говорит: "Вы можете любить Романцева или не любить. Но не уважать его вам никто не позволит! "Спасибо ему за такие слова", – рассказывал Романцев.

ПОМОЩНИК ГОРБАЧЕВА. Многолетний администратор киевского "Динамо" Александр Чубаров рассказывал, как в конце 1980-х Лобановский отказал Егору Лигачеву, который на тот момент был вторым человеком в руководстве СССР.

Предварительно встреча тренера и функционера должна длиться 17 минут, но они разговаривали полтора часа. Говорили о футболе, материальном обеспечении атлетов, бюджете спорта и многом другом.

"Лобановский сразу в кабинете набросал программу жизнедеятельности спорта в стране, а Лигачев, видимо, под впечатлением от услышанного, предложил Валерию Васильевичу стать помощником Горбачева по спортивным вопросам или возглавить соответствующее министерство. Но Лобановский отказался, объяснив, что каждый должен заниматься своим он продолжит тренерскую деятельность", – вспоминал Чубаров.

"Замечу: Валерий Васильевич был всесторонне развитым человеком. Он регулярно читал газеты "Труд", "Экономическую газету", "Правду", "Комсомолку", "Театральную жизнь", помнил множество анекдотов, притч, афоризмов. Был ярым театралом и знал репертуар ведущих театров и их составы. с актерами Лавровым, Борисовым, Ульяновым", – добавил администратор.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Валерий Лобановский – футбольный ученый.

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