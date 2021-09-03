Отчисленный за пьянство известный украинский футболист нашел себе новый клуб – СМИ

Бывший защитник "Черноморца" Андрей Слинкин договорился о контракте с винницкой "Нивой" из Второй лиги Украины. Ранее футболиста за пьянство отчислили из "Перемоги", которая выступает в этом же дивизионе.

Об этом сообщает издание meta-ratings.com.ua. Игрок подписал соглашение с новой командой до 30 июня 2022 года.

Напомним, что нынешний сезон Слинкин начинал в составе днепровской "Перемоги". Он успел провести два матча за клуб, прежде чем руководство решило разорвать с ним контракт, обвинив его в пьянстве и нарушении режима.

Президент команды Фемис Сагиров якобы даже предлагал помочь футболисту. Он выражал готовность найти ему врачей и оплатить реабилитацию.

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"Нива" выступает в группе "А" Второй лиги Украины, а "Перемога" – в группе "В". Винницкий клуб занимает четвертое место в таблице после пяти сыгранных матчей с 10 очками.

Отметим, что Слинкин является воспитанником "Черноморца". На его счету 60 поединков за одесситов, в которых он забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Также футболист защищал цвета "Сум", "Николаева", "Десны", латвийского "Вентспилса" и других клубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборную Украины по бодибилдингу и фитнесу из-за пьянства сняли с рейса, на котором спортсмены отправлялись на соревнования в Испанию.