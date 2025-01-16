'От няни до 'главного человека по утрам'. Любовница Бекхэма дала откровенное интервью, рассказав о жизни с легендарным экс-футболистом

Бывшая няня семьи Бекхэм Ребекка Лус недавно высказалась о своем романе Дэвидом, который когда-то едва не разрушил брак легендарного футболиста с Викторией Адамс. Об этом 47-летняя нидерландка рассказала в эксклюзивном интервью испанскому изданию El Mundo.

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Лус заявила, что она и нынешний президент клуба "Интер Майами" действительно состояли в отношениях, несмотря на волну критики, которая обрушилась на неё после того, как их связь стала достоянием общественности.

Путь от няни до "главного человека по утрам"

Рассказывая о своей работе в семье Бекхэмов, Лус отметила, что изначально её задача была чётко определена: "Заботиться о Виктории. Показывать ей Мадрид. Водить её по магазинам. Мы должны были убедиться, что ей понравится этот город, что она будет проводить время с удовольствием".

Со временем ее роль в семье значительно расширилась:"Я была первым человеком, которого Бекхэмы видели по утрам. Я предлагала им планы на день".

Скандал, угрозы и последствия

Лус призналась, что период после разоблачения романа стал для неё крайне тяжёлым:"Это было жестоко, – сказала она. – На одном из шоу мужчина по имени Кико Матаморос заявил, что знает меня и что я – прoститутка. Я никогда с ним не пересекалась. Другой мужчина утверждал, что видел меня на яхте Роналдо в Бразилии, где, по его словам, я переспала со всеми футболистами. Но я никогда не была в Бразилии. Мои родители записывали всё это на видеокассеты, они сильно страдали".

Лус также рассказала, как скандал изменил её жизнь:"Я стала очень известной в Испании, Англии и Голландии", – отметила она, упомянув последствия "романа" в странах, где она жила.

"Испанцы считали нормальным, что у женатого мужчины есть любовницы. В Англии, где он был любимцем, меня ненавидели. В Голландии же мной восхищались – я была единственной связью с Дэвидом".

Роман и угроза суда

Говоря о романе с Дэвидом Бекхэмом, Лус вспоминает их первую встречу в ресторане, принадлежащем семье актёра Хавьера Бардема. По её словам, они ужинали там после того, как спрятались в салоне автомобиля, чтобы избежать внимания.

После публикации в британской прессе Лус думала о том, чтобы уехать в Австралию, но в итоге решила остаться, чтобы защитить себя. Она неоднократно рассказывала свою версию событий на различных телешоу. Бекхэм угрожал подать на неё в суд за клевету, но так и не сделал этого.

Сейчас нидерландка преподает йогу и путешествует по миру.

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