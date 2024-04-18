Лунин в четверке лучших: все факты о парах полуфинала Лиги Чемпионов

Невероятные впечатления вторых матчей Лиги Чемпионов точно захочется вспоминать еще не один вечер и даже просматривать их столько, пока не надоест. А такие матчи не надоест вспоминать никогда. И теперь мы знаем все пары полуфиналов ЛЧ и посмотрим на них поподробнее. Ведь там будет украинец, железно доказавший свое право на место в воротах "Реала". OBOZ.UA - о главных деталях игр, ожидающих нас через несколько недель.

"Реал" - "Бавария": встреча старых друзей

"Арсенал" Артеты не смог сделать невозможное: несмотря на отчаянную борьбу первого матча, один гол Киммиха во время второй встречи сломал все планы канониров. Сказалось недоверие к Жезусу и Троссарду, которых снова вышли запасных. Оба не получили достаточно времени на разогрев, сколько было в Лондоне. Сам же Киммих - гений атаки: с его лидерством и отличным использованием свободных зон, "Бавария" провела второй тайм под своим флагом и легко забрала путевку в следующую стадию.

"Бавария" и ее лигочемпионовский путь – болезненная тема. То легко выходят в финал и выигрывают, то вылетают в четвертьфинале от "Вильярреала". Это их первый за четыре года полуфинал, где будет еще один вызов в виде "Реала". Отметьте формы команд, ведь преимущество у взбешенных испанцев. Для мадридцев это не первый полуфинал, к тому же они хорошо знакомы с мюнхенцами - 20 встреч в рамках ЛЧ. Только дважды была ничья, все остальное – по 9 побед на клуб.

Кейн и его проклятие следует рассматривать под отдельным углом. С одной стороны, удалось продолжить пребывание в еврокубках и оставить открытым вопрос единственно возможного трофея этого сезона для подопечных Тухеля. С другой стороны, шестикратный победитель ЛЧ должен быть готов к тактическому гению Анчелотти, который, после бесконечного четвертьфинала, не будет предсказуемым и мягким. Отработанное до совершенства закрывание против "Сити", не используя в атаке Беллингема - вау, действительно роскошная тактика. Гвардиола хорошо подготовился к игре против испанского гранда, но вчера вечером Лунин был неотразим.

Для "Реала" это был чрезвычайно сложный матч: изнурительный, с моментами почти отчаяния и почти победы. Удовольствие от каждого движения, от каждой передачи, особенно яркими были персональные дуэли Уокера против Винисиуса или Доку против Карвахаля. Нужный результат ходил рядом все 90 минут, овертаймы дали еще больше нервов, ведь было растрачено еще больше моментов. Серия пенальти со спасениями украинца и голом Эдерсона – кульминация противостояния. Словом, "Мадрид" действительно заслуживает вернуть себе ушастика и должен доказать это против "Баварии". И что мы отметим точно – оба матча пары "Сити" – "Реал" достойны называться мини-финалами.

А еще у нас, болельщиков, немало претензий к УЕФА: нет возможности посмотреть такие матчи параллельно. Отвлечься на одну из игр может стоить единственного момента любимой команды, особенно с таким тактически взрывным футболом, что был вчера на "Этихаде" или на поле "Альянц-Арены". Возможно, в обновленном турнире плей-офф ЛЧ, хотя бы на стадии 1/4 будут играть так, чтобы была возможность посмотреть все игры. Ведь новая репетиция финала и драма в Мюнхене не может проходить одновременно – мы теряем слишком много эмоций!

"Боруссия" - "ПСЖ": когда судьба умеет хорошо шутить

После первых матчей этих клубов мы и подумать не могли, что немцы и французы смогут пробиться в полуфиналы ЛЧ. Но чудо для этих команд произошло – и теперь нас ждет самая загадочная пара сезона.

Будем откровенны: это должен был быть полуфинал имени испанцев. "Барселона" и "Атлетико" настолько удачно и качественно провели игры неделю назад, что мы даже не могли подумать о разгромах в этот вторник. Каталонцы сами себя закопали: там, где нужно было превращать преимущество домашнего гола в тотальный отрыв, произошли удаление Араухо и два пропущенных гола. Затем ушел в подтрибунки Хави, а Мбаппе наконец-то стал полезным. Матрасники же позволили дортмундцам насладиться поддержкой домашних трибун, а "Сигнал Идуна Парк" всегда опасная арена! Особенно, когда желто-черным нужно отыгрываться. За несколько минут гости сломали ход игры, перехватили инициативу и не отдавали ее до конца, даже после автогола.

Полуфиналы – очень редкое явление для обеих команд. "Боруссия" лишь в четвертый раз на этой стадии. Команда даже выигрывала Лигу Чемпионов, но это было так давно (в 1997-м обыграли "Ювентус"), что новое поколение фанатов нуждается в повторении того достижения. Что интересно, для парижан это тоже лишь 4-й полуфинал ЛЧ. Они стабильно выходят в плей-офф турнира последние 12 лет, но останавливались слишком рано.

"Боруссии" побеждать в этой паре и самой ЛЧ жизненно необходимо: только так они гарантированно попадут в элитный турнир в следующем году. В Бундеслиге все очень тяжело и перераспределение сил может не помочь в таком сложном календаре, ведь впереди - команды, которым нужно только выигрывать. У "ПСЖ" в этом плане ситуация проще: запас в 10 очков в Лиге 1, безумная разница забитых и пропущенных. Есть дополнительный матч - финал Кубка - но тот будет через полтора месяца, поэтому не является серьезной нагрузкой прямо сейчас.

Почему мы вспомнили о шутках судьбы? А потому, что "ПСЖ" и "Боруссия" играли в одной группе этой осенью. Тогда Терзич не смог переиграть Энрике. Составы почти не изменились, основные игроки на поле: Хуммельс, несмотря на автогол, будет оставаться ключевым игроком обороны, Забитцер стал своевременным ассистентом и заслуженно признан лучшим у немцев. Однако и Дембеле у французов раскрылся голевым чутьем, а чрезвычайная польза Мбаппе показала, что тот не думает о других клубах, пока не завершит свое парижское турне. Первая встреча будет 30-го апреля - интересно, станет ли она соответствовать тенденции нынешней Лиги Чемпионов? В любом случае, из этой пары в финал выйдет команда, которой столь далекое продвижение точно не прогнозировали.

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