Оператор потерял сознание на матче УПЛ. Фото

Во время матча 4-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и "Оболонью" стало плохо оператору УПЛ-ТВ. Как написал у себя в Telegram-канале журналист Игорь Семьон, мужчина, стоявший на вышке за камерой, упал без сознания.

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Поединок играется в Ужгороде на стадионе "Авангард". Табло показывает, что температура воздуха составляет +36 градусов по Цельсию.

Встреча завершилась победой "Оболони" (1:2). На 16-й минуте ударом с пенальти счет открыл Пихаленок. Сразу после перерыва Ростислав Тарануха забил гол в ответ. За 10 минут до окончания основного времени Игорь Краснопир вывел "пивоваров" вперед.

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