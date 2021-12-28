'Они еще живут в СССР': президент 'Днепра-1' обматерил украинских футболистов в России

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза крайне негативно высказался об украинских футболистах, которые в последние годы едут в Россию и выступают за клубы этой страны. Прежде всего, это касается тех, кто отправился на заработки после начала агрессии РФ в отношении Украины.

В интервью сайту FanDay функционер не стал сдерживаться и четко расставил акценты.

"Россия развязала против нас войну. Эти долб**бы, наверное, еще живут в Советском Союзе. Представьте, если бы во время Второй мировой войны Ракицкий отправился играть в берлинскую "Герту".

Они едут в страну, которая украла у нас Крым и начала войну на Донбассе и находят тысячи оправданий: "спорт вне политики", "мне семью кормить надо", – высказался Береза.

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"Лично для меня, Россия пропала после 2014 года. Может, когда там сменится власть, их осудит международный трибунал в Гааге, можно будет о чем-то говорить, но не сейчас.

В 2014 году мы смогли москалям дать по рылу, что они до сих пор не могут отойти, все маневры делают возле нашей границы. Но понимают, что, если полезут, станут удобрением на нашей земле", – категорично заявил президент СК "Днепр-1".

Как сообщал OBOZREVAТEL, Воронин пожаловался Милевскому на жизнь в России.

В украинской Премьер-лиге после первой части сезона 2021/2022 "Днепр-1" занимает третье место.

В то же время Сабо отреагировал на признание Луческу лучшим тренером Украины.