"Он должен это понимать": Шевчук сказал, что будет с Гармашем в сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал вызов в национальную "желто-синюю" команду игрока "Динамо" Дениса Гармаша. Эксперт считает, что Денис, прибыв в расположение сборной, должен понимать, что тут он не будет на первых ролях.

Решающий матч у подопечных Александра Петракова запланирован на 16 ноября против Боснии и Герцеговины.

"Это опытный игрок. Я уверен, он и сборной поможет. Но он должен понимать, что в сборной он не будет игроком стартового состава, а будет выходить на замену", — заявил Шевчук в эфире Youtube-канала vZbirna.

Шевчук отметил, что и в "Динамо" Гармаш не является сейчас игроком стартового состава.

"Но, выходя на замену, он очень помогает своей команде своей агрессивностью, своими действиями", – подытожил Шевчук.

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Гармаш последний раз надевал футболку сборной четыре года назад – еще в октябре 2017 года, когда наши уступили хорватам со счетом 0:2. Всего за главную команду страну он сыграл 30 поединков, забив два мяча.

В сезоне 2021/2022 главный тренер "Динамо" Мирча Луческу нередко использует Дениса на позиции центрфорварда.

В 10 матчах Премьер-лиги Гармаш провел на поле 503 минуты и отличился пятью голами.