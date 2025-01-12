Оккупанты в Донецке превратили стадион 'Шахтера' в масштабную заброшенную свалку. Появились свежие фото

Некогда главный стадион Донбасса "Шахтёр" в Донецке находится в состоянии полной разрухи. На новых фотографиях видно, что трибуны заросли кустарником, а центральное поле стало местом для строительных работ.

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Вместо газона здесь разрытая земля, завезённая из расположенного неподалёку строящегося комплекса "Динамо". Повсюду видны горы мусора и строительные материалы, которые хаотично разбросаны по территории.

Стадион "Шахтёр", ранее символ спортивной истории Донецка, введённый в эксплуатацию в 1936 году и прошедший множество реконструкций, сегодня находится в упадке.

Со временем этот объект, некогда отвечавший международным стандартам и принимавший матчи Лиги чемпионов, полностью потерял свою функциональность.

Его современное состояние — яркий контраст с прошлым величием, когда он вмещал до 31 718 зрителей и был оснащён передовыми для своего времени системами освещения и обогрева.

Напомним, что "Шахтер" свой номинально первый лигочемпионовский матч (второй тур квалификации) провел на этой арене против эстонской "Левадии". Встреча завершилась победой украинцев со счетом 4:1.

Раньше на стадионе проходили еврокубковые встречи. Дважды сюда приезжала сборная Украины по футболу: на товарищескую игру против Румынии (20 августа 2003, поражение 0:2) и матч отбора на чемпионат Европы 2004 против Северной Ирландии (6 сентября 2003, 0:0).

Тут в 1995 году убили президента "Шахтера" Александра Брагина.

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