Офшоры, алкоголь, одна победа на всех: какие футбольные сборные худшие в мире и чем они известны

Задумывались ли вы, какие футбольные сборные самые слабые в мире? Мы ведь знаем успехи Германии, победы Англии, даже о европейских аутсайдерах что-то можем рассказать. А вот самые плохие коллективы – чем они известны? Где вообще находятся? И выигрывали ли когда-нибудь трофей? OBOZ.UA рассказывает об этом подробно.

Острова Теркс и Кайкос

Пятая с конца – мало кому известная страна. Точнее, 40 островов Теркс и Кайкос принадлежат к Британским заморским территориям и находятся в Вест-Индии. Там проживает 35 тысяч человек и их основная деятельность – офшоры, туризм, дайвинг и рыба. На полноценный футбол людей не нашли, однако на главную и две юношеских сборных желающих как-то собрали.

В коронавирусный 2020-й они вообще нигде не играли. В период с 2015-го по 2018-й тоже. А вот за прошлый год у них было 6 игр, все официальные в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. Как видите, что-то с мячом не столь важное событие для всего острова, чем экономика самого государства. Даже стоимость сборной назвать невозможно: Тransfermarkt дает 100 тысяч евро только за капитана Билли Форбса, сам 33-летний форвард пока без клуба. Несколько игроков играют в ямайском "Кавальере", но большинство - представители местного "АФК Академи".

Сборная Теркс и Кайкос миксует разные результаты, а недавно в меньшинстве переиграли Бонере. Однако квалификация на ЧМ для них завершается еще на первых этапах. Все равно, едут туда не на футбол, а на пляж Grace Bay - лучший в мире по многим оценкам.

Британские Виргинские Острова

Следуем на 900 километров на юго-восток - в том же регионе находится следующая сборная. Британские Виргинские Острова также больше обращают внимание на местные прелести, чем на футбол. 38 тысяч человек живет в государстве с лучшей экономикой в Карибском регионе - кроме туризма и офшоров, БВО могут похвастаться и значительными продажами сахарного тростника для алкоголя, поэтому спорт не является для них основным занятием.

Основная сборная также имеет сложности с оценкой: Тransfermarkt вообще никому не выставил стоимость. Хотя география более креативная - есть футболисты из нескольких (а не одного) местных клубов, некоторые играют даже в региональных лигах Англии. При таком малом наборе исполнителей, у британских виргинцев уникальное достижение среди самых слабых сборных: выигрывали кубок Подветренных островов в Карибском море.

На ЧМ Британские Виргинские Острова успехов не имели: дважды в истории смогли пробиться в квалифай-раунд в последние этапы отбора – но все равно проиграли. Их рекордный проигрыш является одним из самых больших в официальных играх всего мира, влетели 17:0 Доминикане. Сейчас команда третий раз пытается зацепиться за групповые этапы отбора ЧМ в зоне КОНКАКАФ. На этом этапе они уже отомстили соседям за поражение 13-летней давности. Кстати, об этих соседях дальше.

Американские Виргинские острова

Не так далеко мы направляемся – всего 4 километра морем, даже название государства особо не нужно менять. Разве что юрисдикция теперь американская. Острова выживают за счет миллионов туристов; с офшорами у них не получилось. В этом государстве тоже не обошлось без алкоголя, но, в отличие от сахара для него, здесь делают ром "Sailor Jerry" в честь отца татуировок в стиле "олд скул". Этим продуктом очень гордятся, потому радуются, когда к ним приезжают не смотреть футбол, а выпить.

Население Американских Виргинских островов до сих пор выбирает, что же предпочесть: футбол или софтбол. Побегать на газоне частенько остаются спортивные пенсионеры: в сборной недавно держали людей, которым далеко за 40. Сейчас сделали ставку на омоложение, но успехов на международной арене это пока не приносит. Да что там говорить, если у них даже своего стадиона нет, играют на поле для бейсбола! Самым опытным можно назвать Джеймса Марка, прошедшего школу новозеландского футбола. За ним записан и рекорд сборной - 3 забитых гола одним игроком.

Виргинское дерби имеет богатую историю и является одним из самых ярких в регионе. Это как дерби Киева, Манчестера или Мадрида – каждой сборной нужно доказать, что именно их остров самый крутой. Американские острова хоть и слабее в рейтинге, упорно ведут борьбу за этот титул: за 10 игр трижды выиграли и трижды проиграли. Даже на отборе на ЧМ у них равенство: сначала выбили британцев, а в этом марте вылетели от них сами.

Ангилья

Предпоследняя сборная по силе в рейтинге ФИФА – в том же регионе. Всего 18 тысяч человек спрятались в Атлантическом океане на земле, по площади в десять раз меньше Киева. Неудивительно, что заявка Ангильи на матч едва набирает 20 человек – играть просто некому.

Местная футбольная федерация считается очень коррумпированной, поэтому в таких условиях там так и не возникла спортивная инфраструктура: домашние игры проводят на чужих полях, иногда даже на стадионе соперника. Хоть дизайнеров хороших нашли – зацените крутой герб сборной, подчеркивающий водные ресурсы как основной ресурс денег для государства:

Большинство представителей Ангильи – игроки местных клубов. Но, учитывая упомянутые проблемы, успехов в футболе у команды нет. Ни одной квалификации на большие турниры, не выигрывали даже соревнования островных государств. Луч надежды промелькнул в прошлом году: удалось дойти до предыдущего группового этапа, что всем вышеупомянутым командам не удавалось. Поэтому есть надежда, что и в этом году успех будет, по меньшей мере, повторен.

Сан-Марино

Сан-Марино – худшая сборная в мире по рейтингу ФИФА; занимает 210 место в списке. Единственная европейская страна в подвале рейтинга и первая континентальная республика, последний раз выигрывала 20 лет назад - победили Лихтенштейн 1:0. Чтобы было еще нагляднее – это единственные 3 очка, добытые сан-маринцами всего ХХІ века, вау! Да и те в товарищеской встрече.

По документам их ассоциации скоро сто лет, но впервые одиннадцать человек собрались только в 1986-м. Наибольшее их поражение было от немцев - напихали 13 мячей. А та же победа над Лихтенштейном так и остается самым большим выигрышем. Конечно, футболисты этой сборной никогда не играли на мировых турнирах или даже на Евро, последнее место в таблице – обычное дело. Это единственная сборная из подвала мирового рейтинга, с кем у Украины были очные встречи: тогда мы установили исторический рекорд результативности, разгромив Сан-Марино 9:0 на Арене Львов.

Показательна и разница в рейтинге с лучшей ныне Аргентиной: 1855 пунктов (до пересмотра рейтинга 4 апреля) против всего 741-го. В мире республика Сан-Марино известна как одно из самых маленьких государств в мире, население - всего 33 тысячи человек, сами игроки выступают только в местном чемпионате или низовых лигах Италии. Собрать футболистов – для них еще тот вызов.

Сегодня эта сборная некий донор очков для всех: ничьи для них уже выигрыш, а забитые голы – настоящий национальный триумф. И такой триумф недавно растянулся на три игры подряд! По голу на Евро забили в ворота Дании, Финляндии и Казахстана. Еще нагляднее – это единственные мячи, забитые командой за весь 23-й год. Продолжили и четвертым подряд забивным матчем Сент-Киттсу. Ответный матч с ними же был совсем недавно и завершился нулями, поэтому серия прервалась. Но это новый рекорд, который, похоже, никогда не будет превзойден.

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