Официально. 'Шахтер' подписал бразильского чемпиона

Донецкий "Шахтер" подписал 21-летнего бразильского защитника Азеведо Перейру, более известного как Педриньо. Как сообщается на официальном сайте "горняков", контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

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Педриньо – воспитанник бразильской "Витории", за главную команду дебютировал в сезоне-2020 и отыграл 35 матчей. В сентябре 2021-го перешел в "Атлетико Паранаэнсе", в составе которого за 2 неполных года провел 69 поединков, став в 2023-м вместе с клубом чемпионом Лиги Паранаэнсе.

В сезоне 2023 Педриньо был футболистом основного состава "Атлетико Паранаэнсе", приняв участие в 22 матчах команды во всех турнирах.

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