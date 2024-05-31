'Очень странная': в Испании поставили под сомнение болезнь Лунина перед финалом Лиги чемпионов

Болезнь вратаря сборной Украины Андрея Лунина, из-за которой он не сыграет в финале Лиги чемпионов, озадачил болельщиков мадридского клуба и экспертов. Наш соотечественник пропустил четыре тренировочных дня команды накануне битвы против дортмундской "Боруссии"

Испанское издание vozpopuli.com назвало "очень странной потерей" отсутствие Лунина в предстоящем матче. Журналисты отметили, что многие поклонники "королевского клуба" скептически относятся к информации о том, что украинский вратарь заразился гриппом типа В.

"Вирусная инфекция в решающий момент многих не убеждает, а для некоторых звучит, как китайская грамота. Как будто это неправда. Как будто Анчелотти сказал ему, что будет играть Тибо Куртуа, и это Лунина совсем не устраивает. Много темных пятен вокруг этого заметного отсутствия. Очень странная потеря, которая оставляет недовольство многих болельщиков Мадрид", – говорится в материале издания.

Накануне Лунин официально объявил о том, что не примет участия в финале Лиги чемпионов. Ранее украинца изолировали от команды, чтобы вирус не распространился среди игроков.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер "Реала" Карло Анчелотти привлек к тренировкам команды вместо Андрея Лунин 18-летнего голкипера юношеской команды мадридцев. До этого СМИ назвали стартовый состав "Реала" на финал Лиги чемпионов, в который украинец не вошел.

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