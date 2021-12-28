'Нытики' из МЮ во главе с Роналду не обыграли скромный 'Ньюкасл'. Видео

В понедельник, 27 декабря, сыграли последний матч 19-го тура английской футбольной Премьер-лиги, без учета трех перенесенных встреч из-за коронавируса. Грозный "Манчестер Юнайтед" не сумел справиться на выезде с "Ньюкаслом" (1:1), который занимает 19-е место и думает лишь о сохранении места в элите.

Счет у хозяев прекрасным обводящим ударом на седьмой минуте открыл полузащитник Аллен Сен-Максимен. Аутсайдер и не думал отсиживаться в обороне и играл с грандом на равных. В начале второго тайма француз Сен-Максимен мог удвоить преимущество "Ньюкасла", но не укротил мяч и позволил Давиду Де Хеа его отбить.

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Лишь после этого МЮ включился, и уругвайский ветеран Эдинсон Кавани сравнял счет повторным ударом из центра штрафной площади. При этом хозяева могли и вырвать победу: в концовке мяч сначала угодил в штангу ворот гостей, а затем их снова выручил испанский кипер.

Португалец Криштиану Роналду весьма бледно отыграл за команду нового немецкого тренера Ральфа Рангника и получил желтую карточку за грубость. Действия МЮ вызвали критику со стороны бывшего футболиста "красных дьяволов", а ныне эксперта Гари Нэвилла.

"МЮ играл крайне скверно, без прессинга и желания. Команда вообще ничего не делала правильно, ни один игрок не может сказать, что он справился.

Футболисты постоянно жалуются друг на друга – это просто кучка нытиков. Они меня просто шокировали в первом тайме. Если они продолжат в том же духе, то уволят еще не одного тренера", – высказался экс-защитник сборной Англии.

После этого недобора очков МЮ остался на седьмой позиции, не сумев обойти "Вест Хэм".

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