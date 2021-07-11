Новый тренер "Шахтера" сослал в дубль футболиста сборной Украины – СМИ

Полузащитник "Шахтера" Максим Малышев переведен в дублирующую команду донецкого клуба, сообщает Meta-ratings. По информации СМИ это решение было принято лично новым тренером "горняков" Роберто Де Дзерби по итогам сборов в Австрии.

Издание предполагает, что это либо временные санкции и 28-летний футболист может продолжить играть на высоком уровне, получая высокие нагрузки либо Малышев завершит карьеру на фоне старых травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, у хавбека сборной Украины хронические проблемы с коленом. Последний свой матч провел в сезоне 2018/19.

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По информации различных источников, колени 27-летнего игрока не выдерживают нагрузок. На протяжении последнего года он занимался исключительно по индивидуальному плану без занятий в основной группе.

В составе сборной Украины Малышев провел три товарищеских поединка. Всего за профессиональную карьеру он отыграл 109 матчей, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу.