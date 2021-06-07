Новый тренер "Шахтера", подготовка Украины к Евро-2020: обзор спортивных СМИ

В фокусе внимания спортивных СМИ на минувшей неделе была национальная сборная. Во вторник тренерский штаб обнародовал заявку команды на Евро-2020, а в четверг сине-желтые провели второй контрольный матч в рамках подготовки к турниру, выиграв у Северной Ирландии (1:0).

Не остались незамеченными в медиа и другие актуальные темы. Прежде всего, касающиеся лидеров отечественного клубного футбола – киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Кроме того, широко тиражировались громогласные заявления о возрождении харьковского "Металлиста". А также акцентировалось на очередной попытке рейдерского наскока на столичную федерацию, инспирированную на пятом этаже Дома футбола.

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Но обо всем по порядку.

ЗА И ПРОТИВ ВЫБОРА ШЕВЧЕНКО

Андрей Шевченко одним из последних среди коллег определился со списком футболистов, на которых будет полагаться на континентальном первенстве. Для любого наставника такой выбор – процесс непростой, порой мучительный.

На весах не только мастерство, готовность игрока на данный момент, но и его восприятие тактических идей коуча, структуры игры, как говорит сам главный тренер, характер, ментальность, лидерские качества, взаимозаменяемость, наконец.

Хорошо, когда выбор исполнителей широк, и есть, кому отдать предпочтение. С другой стороны, задачу рулевому сине-желтых облегчили травмы Шепелева, Андриевского, Буяльского, Коваленко, Коноплянки (еще раньше – Мораэса), болезнь Корниенко. Кто-то из них наверняка бы усилил состав.

В итоге из 35 человек из предварительного списка и примкнувших к ним позднее Коноплянки и Безуса в распоряжении тренерского штаба остался 31. Убирать пришлось пятерых. Не повезло динамовцам Сироте и Ледневу, арендованному горняку Бондаренко, а также легионерам Лунину и Михайличенко.

"Все ребята, которые были на сборе, достойны попадания в заявку, – коротко прокомментировал свой выбор Шевченко перед спаррингом с Северной Ирландией. – Но список ограничен 26-ю игроками. Вместе с тем я принял решение до отъезда на Евро-2020 оставить в расположении команды всех футболистов, поскольку регламент позволяет до первой официальной игры внести коррективы в случае непредвиденных обстоятельств – травм, болезни" (Dynamo.kiev.ua, 02.06.21).

Итак, кто вошел в заявку?

"Динамо" представляют десять игроков: Бущан, Забарный, Миколенко, Караваев, Тымчик, Попов, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Беседин.

"Шахтер – семь: Пятов, Трубин, Кривцов, Матвиенко, Судаков, Степаненко, Марлос.

"Днепр-1" – Довбык.

Остальные легионеры: Соболь, Ярмоленко, Малиновский, Макаренко, Зинченко, Безус, Зубков, Яремчук.

В общем, выбор логичный. За исключением одного нюанса.

"Несмотря на всю очевидность – это не Франция, Испания или Англия, где кандидатов столько, что отсеивают даже звезд – рулевой главной команды страны смог удивить, – не скрывает журналист Любомир Чотирбок. – В списке есть футболисты, которые никоим не появились бы в нем при других обстоятельствах" (Sector.depo.ua, 02.06.21).

Камнем преткновения, как нетрудно догадаться, стал Георгий Судаков, 18-летний уроженец Луганской области, прошедший школу "Металлиста", а с 2017 года находящийся в системе "Шахтера". Правда, игроком основного состава горняков он не является, лишь считанные разы появившись на поле, да и то в основном на замену.

"За какие заслуги? – вопрошает заместитель главного редактора еженедельника "Футбол" Андрей Шахов. – Старался на тренировках? Так, уверен, все старались Лучше других пробежал тест Купера? Так это не такой уж и важный повод. Разве что расчет на перспективу, чтобы поварился в этом соку? Тогда почему отцеплены другие молодые ребята?" (Fraza.com, 02.06.21).

"Чим так заслужив Судаков поїздку на континентальний форум? – вторит Игорь Цвик. – І чому тоді залишили за бортом Богдана Лєднєва, котрий і досвіду має більше, і лідером себе вже показував в оренді у "Зорі". Цікаво, а Судаков хоч раз вийде на поле? Якщо так, то у матчі проти Північної Македонії на три хвилини?" (Sportanalytic.com, 02.06.21).

"На жаль, кумівство у нашій країні – це така потужна штука, яка дозволяє багато що. У тому числі й уникати відповідальності за власні помилки", – делает умозаключение автор. А в качестве упрека в адрес Андрея Шевченко замечает, что тот так и не ответил за ничьи сборной в матчах с Финляндией и Казахстаном.

С сарказмом отреагировал на включение в заявку Судакова известный правдоруб Николай Несенюк: "Талант этого исполнителя все оценили еще в апреле, когда, выйдя на замену, он превзошел самого Марлоса, не говоря уже о Додо, Тете и других Соломонах. Но Каштру не сумел разглядеть потенциал этого игрока, за что и лишился места в "Шахтере". Хорошо, что у нас есть Шевченко – тренер будущего, который способен увидеть перспективу там, где ее не видят менее способные специалисты. Вспомните, как вместе с Шевченко, который тогда был ассистентом, в сборную пять лет назад взяли незаметных до этого Коваленко и Зинченко. И если бы Украину тренировал не Фоменко, который не понимал перспектив футбола будущего, то наша команда точно претендовала бы на звание чемпиона" (Ua.tribuna.com, 02.06.21).

Впрочем, и Несенюк, и Шахов, и Цвик дают понять, что готовы взять свои слова обратно, если Судаков блеснет на Евро-2020, станет одним из лидеров коллектива, начнет забивать. Хотя, скорее всего, его место окажется в глубоком запасе, а Шевченко будет полагаться на обойму из 15-16 футболистов. Да и вопрос о включении в заявку Судакова отпал бы, если бы она в связи с коронавирусом не была расширена до 26 исполнителей вместо 23-х.

Авторитетный главред "Футбола" Артем Франков при этом не преминул заметить: "О возможности брать на это Евро одного-двух молодых ребят чисто для опыта на будущее сказал уважаемый вроде как Роберто Манчини. Сказал, и взял Распадори из "Сассуоло", хитро избежав любых вопросов от грандов и их вечно недовольных болельщиков. У Нидерландов это еще сильнее выражено в лице Тимбера, Гакпо и Гравенберха, вот только они вовсю уже играют и в чемпионате, и в еврокубках" ("Футбол",03.06.21).

А подвести итог прениям можно словами бывшего защитника "Шахтера" и "Динамо", а ныне футбольного эксперта Александра Сопко: "Всегда найдутся, и среди болельщиков, и среди журналистов, как сторонники выбора тренерского штаба, так и противники. Ведь у каждого есть свои симпатии и свои взгляды на формирование состава. Вся разница между ними и главным тренером заключается в ответственности за результат. Плюс формирование сборной – это ведь не только рейтинг лучших на сегодняшний день футболистов. Это – живой организм, который должен жить дальше, иметь потенциал, резервы, ресурс для развития. Состав, конечно, будут критиковать, но мне кажется, что процесс омоложения происходит непрерывно, и сейчас создается сборная, которая, возможно, не один цикл сможет играть в этом сочетании" (Footboom.com, 02.06.21).

ПОБЕДА, ВЕРНУВШАЯ НАДЕЖДУ

До спарринга с Северной Ирландией, ради которого украинской сборной пришлось метнуться в Днепр, чтобы затем продолжить подготовку в Харькове, наша команда не знала вкуса побед в шести матчах, а в десяти забивала не больше одного гола. В четырех встречах нынешнего года довольствовалась ничьими с одинаковым счетом (1:1). И если в парижском пригороде Сен-Дени мировая посеяла надежду, но три последующие (с Финляндией, Казахстаном и Бахрейном) принесли полное разочарование.

"Таке враження, що третій матч поспіль продовжується гра з фінами, яку ми почали ще в березні, – выразил озабоченность бывший тренер, а теперь эксперт Олег Федорчук. – Поки не видно навіть проблисків тієї гри, коли ми декласували Сербію чи перемогли Португалію з Іспанією" (Gazeta.ua,02.06.21).

А обозреватель сайта Vesti.ua Кирилл Стадниченко напомнил о том, как на Евро-2016 в поединке с островитянами, в котором сине-желтым все безоговорочно заранее приписывали победу, украинцы потерпели унизительное поражение (0:2).

"Несмотря на то, что теперешняя встреча не имеет никакого турнирного значения, как минимум, часть наших игроков испытывают чувство досады и неудовлетворенности при упоминании команды Северной Ирландии, – написал автор. – И пусть нынешняя игра носит статус товарищеской, поквитаться за поражение пятилетней давности было бы хорошо и с точки зрения приобретения "психологии победителя", и с моральной" (02.06.21).

Наверняка устал от отсутствия результата и Андрей Шевченко. Тем не менее, продолжал гнуть свою линию: "Мы говорили об этом с ребятами. Любая игра национальной команды – огромная ответственность. К сожалению, у нас страдает реализация. Надеюсь, к чемпионату Европы мы этот компонент подтянем. Ответственность за результат должна быть. Мы понимаем, что команда находится под определенными физическими нагрузками. Мы не готовим сборную к товарищеским матчам, а через нагрузки готовим к официальным. Запланированный план работы должен быть выполнен. За четыре-пять дней до стартового поединка на Евро-2020 игроки получат достаточно отдыха. Пока же будет присутствовать некая несвежесть, усталость" (Dynamo.kiev.ua, 02.06.21).

В принципе, в спарринге с Северной Ирландией слова главного тренера нашли подтверждение. Да и сам Шевченко повторил: "Прежде всего, я смотрю на качество игры, на готовность команды. По второму тайму было видно, что ребята подсели, они по-прежнему находятся под нагрузкой. Сейчас мы начнем убирать двухразовые тренировки, станем предоставлять больше времени на восстановление. Надеюсь, команда подойдет к турниру в хорошей форме" (Dynamo.kiev.ua, 03.06.21).

Вместе с тем в поединке с островитянами вполне зримо просматривались элементы добротного футбола в исполнении нашей команды, особенно до перерыва, удавалась комбинационная игра, игроки выкладывались, старались действовать с желанием. Правда, вновь хромала реализация, но будем надеяться, что тренерский штаб сумеет устранить неполадки. На это обратили внимание большинство обозревателей.

"Матч распался на две совершенно неодинаковые части, – написал журналист Вадим Самойлов. – Первая из них вызывает сугубо положительные эмоции. Украина показала отменный темповой футбол, создала несколько прекрасных моментов, один из которых и принес гол. В общем, первый тайм показал большой потенциал нашей сборной, о котором мы, в принципе, догадывались. Другой вопрос – почему после первого тайма счет был только 1:0, а не 3:0? Возможности для этого возникали регулярно. Но реализация оказалась скверной. Ярмоленко и Яремчук свои шансы упустили. Между тем, в матчах с соперниками более серьезными фактор реализации может стать решающим. Недостаток концентрации – то качество, которое гарантированно вычеркивает команды из числа участников борьбы за европейский титул" (Terrikon.com, 03.06.21).

"В Днепре мы вновь увидели ту сборную, которую начали любить не только за герб на груди, но и за футбол, – в свою очередь отметил Сергей Лукьяненко. – Ненадолго, суммарно где-то на полчаса, но увидели. И при этом она добыла результат – не пропустила на последней минуте, как от финнов, не умудрилась сыграть вничью, как с Казахстаном и Бахрейном, а победила команду, которая опозорила нас в 2016 году" (Xsport.ua, 03.06.21).

"Впечатления от матча, в целом, положительные, – соглашается редактор Павел Булах. – Это уже не натужное таскание по газону перегруженных ног, как с Бахрейном. Местами проходили добротные скоростные комбинации. И каждый из игроков понемногу вносил в общий котел то, чем силен. Ярмоленко с Марлосом – с мячом работали, Малиновский оборону резал, Яремчук и замыкал, и зоны разгружал, и сбрасывал под удары, Зубков скоростной козырь подключил, добавив к нему видение поля и готовность не пожадничать" (Footboom.com, 04.06.21).

В спарринге с представителями Великобритании не принимал участия Александр Зинченко. После поражения в финале Лиги чемпионов его "Манчестер Сити" Андрей Шевченко дал игроку несколько дополнительных дней отдыха. В первую очередь, чтобы тот психологически отошел от неудачи.

Вместе с тем обозреватель сайта Sport.ua Алексей Сливченко считает Зинченко на пару с Русланом Малиновским потенциальными лидерами украинской сборной на предстоящем Евро-2020.

"Иметь в составе чемпиона Англии и бронзового призера чемпионата Италии – это своего рода роскошь, которую с удовольствием может себе позволить тренерский штаб нашей команды, – утверждает автор. – Зинченко и Малиновский провели отличный сезон, и сейчас на них ложится колоссальная ответственность в плане результата сине-желтых на континентальном форуме. Оба пребывают в расцвете сил, и нынешнее Евро – первое, когда в карьере Зинченко и Малиновского все складывается воедино: и опыт, и навыки, и физические кондиции. Когда показывать себя во всей красе Европе, если не сейчас? При этом Зинченко – это более изысканный футбол, с владением мяча, множеством передач и поиском лучших решений для завершающего удара. Малиновский – это, прежде всего, нацеленность на результат во всех его проявлениях – идет ли речь о голах, ассистах или количестве единоборств, отборов и подборов мяча" (04.06.21).

Трудно не согласиться. Вот бы еще под стать потенциальным лидерам оказались и партнеры.

ЧЕМ ГОРДИТСЯ ИГОРЬ СУРКИС

В стартовом составе сборной Украины в спарринге с северными ирландцами на поле вышло шестеро динамовцев, еще один (Беседин) появился на замену. При этом оборонительный блок сине-желтых практически полностью состоял из киевлян – Бущан в воротах, Караваев, Забарный, Миколенко в защите, Сидорчук в роли опорника. Многие эксперты полагают, что эту тенденцию Андрей Шевченко сохранит и во время Евро-2020.

В целом же "Динамо" делегирует на континентальный форум 11 футболистов. Десять будут представлять нашу национальную команду, а Кендзера – польскую. По этому показателю столичный гранд входит в пятерку самых представительных в Старом Свете: больше полпредов только у "Челси", "Манчестер Сити", "Ювентуса" и "Баварии".

А по количеству собственных воспитанников (11) на Евро-2020 динамовцы и вовсе вторые в Европе, уступая только "Аяксу" (14). Помимо восьмерых заявленных на турнир игроков (кроме Караваева и Сидорчука), это еще и Ярмоленко ("Вест Хэм"), Яремчук ("Гент") и Макаренко ("Кортрейк").

Вместе с тем президент клуба Игорь Суркис уточняет, что на самом деле украинских сборников от его клуба и того больше, если приплюсовать травмированных Буяльского, Шепелева и Андриевского, а также оказавшихся вне заявочного списка Леднева и Сироту. И хоть ребятам откровенно не повезло, находясь в сборной, они получили неоценимый опыт и понимают, на какой уровень им надо выходить.

"Мог ли я год назад мечтать, что столько игроков "Динамо" будет в сборной? Скажу откровенно – вряд ли, – признался Игорь Михайлович. – Для нашего клуба большая честь, когда игроки представляют страну на международной арене. Лично я всегда радуюсь присутствию наших игроков в сборных разных возрастов. Футболисты растут как личности, как профессионалы, работая на таком уровне. Они играют против лучших футболистов других стран, получают новый опыт, мотивацию и знания" (Fcdynamo.kiev.ua, 03.06.21).

"От всей души желаю нашей национальной команде как можно лучше выступить на чемпионате Европы. Это честь нашей страны, нашего футбола, и любовь миллионов болельщиков. Уверен, что вся Украина будет поддерживать сборную в этих матчах, а для "Динамо" особой гордостью будет тот факт, что наш клуб представлен на турнире десятью украинцами и защитником сборной Польши Томашем Кендзерой", – подчеркнул динамовский президент" (Fcdynamo.kiev.ua, 03.06.21).

В интервью официальному клубному сайту Игорь Суркис коснулся и ряда других актуальных вопросов, касающихся жизнедеятельности "Динамо" и всего украинского футбола. В частности, заметил, что считает ошибочным решение об отмене турнира молодежных коллективов: "Команда U-21 важна для сбалансированного развития игроков, их постепенного перехода во взрослый футбол. Не все после Академии и уровня U-19 могут сходу заиграть за первую команду, поэтому наличие дубля – это большой плюс".

В качестве примера президент "Динамо" привел историю с Шапаренко, который у одного тренера начал играть, потом оказалось, что не соответствует требованиям другого, но в дубле у него была возможность не затеряться. А затем новый наставник сделал из него игрока национальной сборной. Чтобы заполучить такого футболиста, сейчас пришлось бы заплатить кругленькую сумму.

Кроме того, турниры дублеров есть во многих европейских чемпионатах, это нормальная практика. Те же англичане проводят соревнования U-23, в которых поддерживают форму те, кто не проходят в основу, или кто вернулся после травм, но еще не в оптимальных физических кондициях.

Что дальше? Мирча Луческу просмотрит всех игроков команды U-21, и будет принято решение. Клуб займется их трудоустройством: кто-то будет продан, кто-то отдан в аренду. Можно было заявиться в первую лигу, но, по словам Игоря Суркиса, он уже проходил подобное, когда команда играла без турнирных задач.

Упразднив турнир молодежных коллективов, УАФ другой рукой обязала клубы Премьер-Лиги в обязательном порядке иметь женские команды. Президент столичного гранда считает это профанацией: "Если вы действительно хотите развивать данное направление, то надо начинать с детских школ и детских команд для девочек. Мы бы провели селекцию, создали академические группы и получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Но для этого потребуется несколько лет".

Но кому-то захотелось соответствовать футбольной моде уже сейчас, вот и принято эмоциональное, поспешное решение. Вместо того чтобы подойти к этому вопросу взвешенно, планомерно. "Динамо", конечно же, не останется без женской команды – пригласит по договору, переоденет в клубную форму, но будет ли это действительно динамовская команда?

Рассказал Игорь Суркис и об инфраструктурных проектах "Динамо". В частности, скоро будут готовы, ранее анонсированные газоны на клубной базе, уже засеяна трава на обновленном поле клубного стадиона имени В.Лобановского. В ближайшее время начнется строительство специального тренажерного зала на базе в Конча-Заспе – это было пожеланием Луческу, который внимательно подходит ко всем нюансам подготовки игроков. Участвуют динамовцы совместно с "Шахтером" и в модернизации НСК "Олимпийский", где также будет устлан новый газон.

К слову, "Олимпийский", скорее всего, 24 июля примет матч за Суперкубок, в котором "Динамо" встретится с "Шахтером" – это станет апробацией суперсовременного покрытия. Если, конечно, поле будет готово. Как считает Игорь Суркис, двум клубам, базирующимся в столице, нет смысла ехать в другой город. Хотя в качестве запасного варианта рассматривается и Одесса.

С особым пиететом Игорь Михайлович поведал о подписании нового контракта с Виталием Буяльским: "Это наш ключевой футболист, и подписание нового соглашения – важный момент и для игрока, и для клуба. У нас молодая команда, и такие опытные футболисты, как Буяльский, очень важны для ее роста. Сплав опыта и молодости играет большую роль в достижении результата. Мне импонирует подход к делу Буяльского. Для него "Динамо" – не просто финансовые условия, а, прежде всего, коллектив, за который он бьется на поле" (Fcdynamo.kiev.ua, 03.06.21).

До лета 2023 года киевляне согласовали опцию продления контракта и с Мирчей Луческу, который ранее был подписан по схеме 2+1.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития, – подчеркнул Игорь Суркис. – Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года – это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути. За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед, и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо" (Fcdynamo.kiev.ua, 02.06.21).

Подготовку к новому сезону динамовцы начнут 15 июня. Правда, пока только футболисты, вернувшиеся из аренды, а также представители команды U-21. Руководить процессом будет Олег Гусев. 21-го присоединятся игроки основного состава, не задействованные на Евро-2020. Из отпуска вернется Мирча Луческу и другие его помощники.

На 28 июня запланирован вылет в Швейцарию на подготовительный сбор, который будет разбит на два цикла. В ходе первого динамовцы встретятся в контрольных матчах с местными "Базелем" (1 июля), "Лозанной" (5-го) и "Люцерном" (7-го). Еще один соперник определится позднее.

Во время второго заезда состоятся спарринги со швейцарским "Серветтом" (10 июля), французскими "Лионом" (14-го) и "Ниццей" (17-го), а также с испанским "Атлетиком" из Бильбао (18-го или 19-го).

Сборники вернутся в коллектив спустя 10-14 дней после того, как дружина Шевченко завершит свои выступление на континентальном форуме.

ДЕ ДЗЕРБИ ВЫШЕЛ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА

Обнародовал свои планы на межсезонье и "Шахтер". Горняки подготовку к сезону начнут 14 июня на базе в Святошино. После медицинского обследования и кратковременного сбора под Киевом подопечные Роберто Де Дзерби отправятся в Австрию. Новый рулевой донетчан уже заявил, что вместе с игроками основы будут готовиться находившиеся в аренде в Мариуполе Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан.

Продлили контракты с клубом Пятов и Додо. Вместе с тем итальянский алленаторе, после подписания двухлетнего соглашения, как и Луческу, отправившийся в отпуск на родину и на днях отметивший 42-летие, высказал пожелание приобрести ряд новичков – в линии обороны и атаки в первую очередь.

Поначалу не исключалась возможность приглашения игроков, с которыми Де Дзерби работал в "Сассуоло". Однако за бразильского защитника Марлона провинциалы из Эмилии-Романьи запросили 35 миллионов евро, и вопрос о трансфере отпал. Однако в более разумных пределах "Шахтер", похоже, готов тратиться.

Так, появились разговоры о том, что горняки сватают в свои ряды другого бразильца – 24-летнего Маркао из "Галатасарая", который может обойтись им всего в 25 миллионов. А еще один кудесник, полузащитник Педриньо из "Бенфики", и вовсе оценен в 18 миллионов. О его переходе вроде бы уже договорились директор департамента селекции донетчан Жозе Боту и президент Орлов Фелипе Виейра.

Тем временем само назначение Де Дзерби продолжает будоражить умы некоторых аналитиков.

"Однозначную оценку выбора руководства донецкого клуба дать трудно, – поделился своими размышлениями упоминавшийся уже Олег Федорчук. – Можно только попробовать понять логику.

Специалист на родине работал с "Сассуоло". Стиль игры этой команды похож на "Шахтер" – контроль мяча, игра первым номером, владение инициативой. Хотя не все так просто. В Украине достаточно команд, которые умеют качественно обороняться. Это даже становится фишкой нашего стиля. Второе препятствие – уровень игроков нынешнего "Шахтера". Играть в задекларированном стиле в еврокубках – самоубийство. Матчи донетчан с менхенгладбахской "Боруссией" это показали" (Gazeta.ua, 28.05.21).

Федорчук считает, что трудно играть в атакующий футбол, если имеешь одного не слишком здорового опорного полузащитника. Сложно представить "Шахтер" и в длительной позиционной атаке, если у команды нет центрального нападающего. Мораес возрастной и травмированный. А кто в ближайшем резерве?

"Биография Де Дзерби схожа с португальскими предшественниками. От трех до пяти удачных сезонов, и работа в "Шахтере". Это перспективный путь, но многие тренеры, которым в начале карьеры удавалось поймать ветер в паруса, столкнувшись с первыми трудностями, скисали и теряли свою харизму. Поэтому меня настораживает радость менеджмента "Шахтера". Они гонят мощную волну позитива, вовсе не перестраховываясь на случай неудачи".

Комментатор и телеведущий Игорь Цыганык и вовсе уверен, что Де Дзерби мотивирован только финансовым аспектом контракта: "Наверное, рано называть топ-тренером того, кто может похвастаться лишь 8-м местом с "Сассуоло". И почему Де Дзерби выбрал "Шахтер"? Не нужно тешить себя иллюзиями. В Украину едут за деньгами" (Sector.depo.ua, 31.05.21).

Цыганык утверждает, что "Фиорентина" предлагала Де Дзерби контракт, но он в четыре раза меньше, и наставник выбрал "Шахтер". Удастся ли ему и заработать, и дать результат – это вопрос. А еще журналисту не нравится, когда новый тренер приходит и говорит, мол, возьмите игроков из моей бывшей команды. Он выбивает им условия, и они становятся обязаны. Это, на взгляд Цыганыка, наибольшая коррупция.

Естественно, такой пассаж не мог пройти мимо внимания ярых апологетов горняцкого клуба. Ответ держал соведущий "Великого футбола" Михаил Метревели: "Во-первых, Де Дзерби – один из самых молодых и талантливых тренеров Европы, работавший в элитной лиге и добившийся со скромной командой впечатляющих достижений. Стиль игры "Сассуоло" современный и очень схож со стилем игры "Шахтера". Но при этом более прогрессивный и трендовый, основанный на тотальном прессинге и контроле мяча. Команда Де Дзерби хороша в игре и с мячом, и без него. Как раз то редкое сочетание, недостающее "Шахтеру". Во-вторых, зарплата Де Дзерби в разы меньше, чем у некоторых тренеров, ранее работавших в "Шахтере". То, что ему предложили в четыре раза больше, чем "Фиорентина", – неправда. Разница значительно меньше" (Terrikon.com, 01.06.21).

Метревели утверждает, что "Фиорентина" не смогла убедить Де Дзерби в том, что сможет бороться за Лигу чемпионов, да и вообще за место в еврокубках. А для молодого и амбициозного тренера это одна из главных мотиваций. Метревели советует Цыганыку присмотреться к итальянцу, потому что не исключает, что лет через 15-20 его можно будет снова порекомендовать своим друзьям. Намек, более чем прозрачный.

Ну, а что сам Де Дзерби? "У меня было предложение из чемпионата Италии, но вариант с "Шахтером" пробудил во мне огонь, – признался уроженец Брешии. – Я вышел из зоны комфорта и поставил перед собой цель выиграть трофей. Хочу оставить в команде свой след, и это не дает мне спать по ночам. В июле стартует чемпионат Украины, затем будет квалификация Лиги чемпионов. Это интересное приключение" (Sport.ua,03.06.21).

"Приход Де Дзерби в "Шахтер", вполне вероятно, – это позитив не только для донетчан, – копнул глубже обозреватель Игорь Семйон. – Это еще и позитив для "Динамо", ведь появление сильного конкурента стимулирует лучшего динамовского тренера последней пятилетки работать еще больше и еще усерднее. Мирча Луческу не раз повторял, что его хлеб – это конкуренция, борьба, спортивный азарт. Ему важно чувствовать себя победителем и тем, кто добывает эту победу не легкой ценой. Теперь у него будет новый вызов: доказать, что его успех в минувшем сезоне – это победа Луческу, а не поражение Каштру. Де Дзерби – идеальный для этого оппонент" (Ua-football.com, 03.06.21).

Что ж, с тем большим нетерпением поклонники футбола будут ожидать старта нового сезона и поединка за Суперкубок в частности. К слову, начало чемпионата запланировано на 25 июля, хотя, возможно, стартует и раньше, поскольку 20-е число обозначено как резервный день.

Между тем после значительного перерыва в Премьер-лиге вновь выступят 16 коллективов. Путевки в элиту досрочно завоевали "Верес", "Черноморец" и "Металлист-1925". При этом в Харькове двойной праздник. Повысился в классе и местный "Металл", который вот-вот станет "Металлистом" и будет представлять город в первом дивизионе. Не за горами и высший, ведь за дело вновь взялся Александр Ярославский.

Недавний матч "Металла" и "Кривбасса" собрал на главной арене столицы Слобожанщины невиданные для второй лиги 32 с лишним тысячи зрителей. Не потому, что имел важное турнирное значение. По сути, перед его началом состоялась презентация возрождающегося клуба.

А по окончании Ярославский признался: "Ощущения обалденные. Такое впечатление, что я вернулся в прежние времена. Спасибо болельщикам, спасибо всем, кто вернул "Металлист". Чувствуется, что люди девять лет жили без футбола, жили ожиданиями. Теперь наша задача к 2025 году, к 100-летию "Металлиста", постараться играть в Европе. На это и будем нацелены" (Footboom.com, 30.05.21).

Что ж, появление или, точнее, возрождение еще одного амбициозного клуба пойдет только на пользу отечественному футболу. А коли так, то повысится конкуренция и взрастет мастерство отечественных мастеров кожаного мяча.