Новичок 'Барселоны' установил уникальное голевое достижение в ХХІ веке. Видео

Неординарным достижением отметился форвард "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг. 32-летний бомбардир из Габона в матче испанской Ла Лиги забил три мяча в ворота "Валенсии" (4:1) и стал первым футболистом, которые делал хет-трики в чемпионатах сразу четырех стран из топ-5 Европы в этом столетии.

Об этом сообщил статистический ресурс Squawka Football в Twitter. 32-летний Обамеянг отличался тремя голами в одной игре во Франции (за "Сент-Этьен"), Германии (за дортмундскую "Боруссию"), Англии (за "Арсенал") и Испании.

🇫🇷 🙂 ↗️ 🙃 ↘️ 🙂 🎩

🇩🇪 🙂 ↗️ 🙃 ↘️ 🙂 🎩🎩🎩

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🙂 ↗️ 🙃 ↘️ 🙂 🎩

🇪🇸 🙂 ↗️ 🙃 ↘️ 🙂 🎩



Pierre-Emerick Aubameyang is the first player in the 21st century to score a hat-trick in Ligue 1, the Bundesliga, the Premier League and LaLiga. pic.twitter.com/biAFMa1iTZ