Известный испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, который с 2016 по 2018 был одним из помощников Андрея Шевченко и работал в сборной Украины, дал небольшое интервью российским СМИ, в котором коснулся темы различия между россиянами и испанцами. По словам 63-летнего специалиста, в Испании нет русофобии.

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"В каждой стране есть хорошие и, так скажем, плохие люди. Мы похожи друг на друга больше, чем люди думают во всем мире! В Испании и близко нет никакой русофобии. Мы считаем, что россияне, обычные люди, ни в чем не виноваты. Мне не стыдно, что я работал в России", — заявил Рианчо в интервью РБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае прошлого года Рианчо крайне негативно высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

Отметим, что после сборной Украины Рауль Рианчо работал в московским "Спартаком". Сначала он был помощником главного тренера, а затем временно возглавил клуб после увольнения Массимо Карреры.

Отметим, что тема "простые русские не виноваты", очень часто используется пропагандой РФ для оправдания отмены санкций против страны-агрессора. Так, болгарский футболист Благой Георгиев, выступавший за множество клубов из РФ, признался, что пытается убедить критиков россиян в Европе в отсутствии вины у жителей России.

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