''Ни малейшего шанса'': игрок, выходивший с флагом России на ЧМ-2022, пожаловался, что его выгоняют из немецкой команды

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который на чемпионате мира 2022 года выходил на поле в экипировке с флагом России, пожаловался на травлю в немецком "Ганновере". Воспитанник московского "Локомотива" добавил, что клуб второй Бундеслиги на него больше не рассчитывает, а также он лишен возможности участвовать в матчах.

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Об этом Ондуа заявил в интервью порталу Sports.ru. Он отметил, что поддерживает форму лишь на тренировках по "понятным всем причинам". 27-летний опорный полузащитники отметил, что даже кадровая ситуация в команде никак не влияет на решение тренерского штаба.

"Уже несколько месяцев я исключительно тренируюсь, поддерживаю форму на базе клуба, но, к сожалению, отрезан от самого главного и самого любимого – игры в футбол. В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают, несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне. Думаю, причины вам понятны", – рассказал Ондуа.

Отметим, что у игрока есть российский паспорт. Футболист с детства проживал в РФ, так как его отец работал в посольстве Камеруна в стране-агрессоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист калининградской "Балтики" Александр Пуцко назвал печальной ситуацию с Донецком и стадионом "Донбасс Арена", который сегодня лишен возможности принимать матчи из-за российской оккупации.

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