"Нет убийствам": английский гранд пошел на кардинальный шаг
Один из самых популярных футбольных клубов мира – лондонский "Арсенал" – решил организовать акцию протеста против убийств среди молодежи. На ближайший матч Кубка Англии против "Ноттингем Форест", который состоится 9 января, "канониры" выйдут в полностью белой форме.
На официальной странице клуба в Twitter обращают внимание, что в прошлом году только в Лондоне от ножевых ранений погибли 30 детей и подростков – рекордное количество со времени начала ведения статистики в 2008 году. Акция "No More Red" (нет больше красному) направлена на поддержку молодежи в обществе.
Компанию футболистам составил знаменитый британский актер африканского происхождения Идрис Эльба.
"You can’t buy these shirts, you earn them by doing positive things."— Arsenal (@Arsenal) January 7, 2022
Working with @adidasfootball, @IdrisElba and @WrightyOfficial, our No More Red campaign is here to help young people find their passion by investing in spaces to play sport and developing mentorship programmes
Необычный комплект формы "Арсенал" не собирается продавать, но передаст его общественным организациям.
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