'Нет убийствам': английский гранд пошел на кардинальный шаг

Один из самых популярных футбольных клубов мира – лондонский "Арсенал" – решил организовать акцию протеста против убийств среди молодежи. На ближайший матч Кубка Англии против "Ноттингем Форест", который состоится 9 января, "канониры" выйдут в полностью белой форме.

На официальной странице клуба в Twitter обращают внимание, что в прошлом году только в Лондоне от ножевых ранений погибли 30 детей и подростков – рекордное количество со времени начала ведения статистики в 2008 году. Акция "No More Red" (нет больше красному) направлена на поддержку молодежи в обществе.

Компанию футболистам составил знаменитый британский актер африканского происхождения Идрис Эльба.

"You can’t buy these shirts, you earn them by doing positive things."



Working with @adidasfootball, @IdrisElba and @WrightyOfficial, our No More Red campaign is here to help young people find their passion by investing in spaces to play sport and developing mentorship programmes