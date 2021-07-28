Немецкий футболист в прямом эфире сделал предложение девушке после матча на ОИ в Токио. Видео

Нападающий сборной Германии Макс Крузе решился на серьезный поступок после поединка олимпийского футбольного турнира против Саудовской Аравии, который его команда выиграла со счетом 3:2. Он сделал предложение своей девушке во время послематчевого интервью, которое транслировалось в прямом эфире.

Как сообщает издание Stuttgarter Nachrichten, футболист снял с себя игровую форму и остался в черной майке, на которой было написано: "Я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?" Его возлюбленная является курдянкой, и его послание было переведено на ее родной язык.

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Дилара, так зовут его девушку, приняла предложение Крузе. Позже нападающий подтвердил эту информацию, опубликовав у себя в Instagram видео из автобуса с подписью "Она сказала "да". На ролике, который показало издание The Sun, видно, как радостный футболист поет о том, что хочет жениться.

Отметим, что сборная Германии уступила Бразилии в стартовом матче ОИ в Токио, но сумела реабилитироваться во втором, минимально обыграв Саудовскую Аравию (3:2). Победный гол был забит после подачи Крузе с углового и удара его партнера головой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция неудачно начала турнир, а затем устроила голевую перестрелку с ЮАР. За второй тайм команды забили семь голов.