Друзья, не знаю, хватит ли у вас терпения дочитать до конца написанное мною. Если терпения не хватит – не обижусь. Здесь много меня, но и повод для этого есть…

В пятом секторе стадиона имени Хрущева (нынешний НСК "Олимпийский") я, 11-летний мальчишка, со своим папой где-то в начале первого месяца осени занял место на трибунах на первом послевоенном международном матче "Динамо" – "Вест Бенгал Клаб" (Калькутта, Индия). Приезд в Киев команды из столь далеких краев вызвал огромный интерес. Билеты разошлись быстро, как горячие пирожки с мясом за 5 копеек. Как затем рассказывал мне папа, шесть болельщиков провели ночь на территории стадиона, чтобы увидеть этот матч. Трибуны тогда вмещали около 50 тысяч зрителей, а попасть на игру хотело во много раз больше людей.

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Индийские футболисты вышли на зеленый газон босиком, в обмотках для голеностопов. Попытки гостеприимных хозяев подарить гостям бутсы успеха не имели. На этом гостеприимство динамовцев закончилось. Загадочный соперник был повержен – 13:1. По тому матчу я запомнил фамилию Комана, который забил четыре мяча. С тех пор старался не пропускать ни одного матча с участием "Динамо".

Футбол я полюбил с семи лет. Гонял мяч во дворе дома по улице Лысенко. В 12 лет меня приняли в динамовскую футбольную школу. Тренировались мы на гаревом поле – там, где сейчас динамовские теннисные корты.

Команда у нас подобралась дружная, все ребята были влюблены в футбол. В 1960 году наша команда, первой из динамовских, выиграла чемпионат СССР среди юношей. В решающем матче с московским "Спартаком" нас устраивала только победа. И мы добились ее – 3:0. Я был вратарем. Турнир для нас сложился успешно – без поражений прошли зональные игры, затем выиграв полуфинал и финал. В 13 матчах в ворота соперников забили 59 мячей, при этом пропустили всего шесть. У нас были великолепные тренеры – Николай Федорович Фоминых и Николай Павлович Мельниченко.

Помню, как нас, чемпионов, перед календарной игрой всесоюзного чемпионата "Динамо" – "Зенит" на дорожке стадиона поздравили игроки основного состава. Букетик цветов мне вручил Валерий Лобановский.

Через год, на той же беговой дорожке, перед одним из осенних матчей мы поздравили с первым "золотом" уже наших старших одноклубников. На этот раз уже я вручил букетик цветов Валерию Лобановскому. Многие ребята нашей команды были приглашены в дублирующий состав "Динамо": Вадик Соснихин, Коля Пинчук, Толя Шитый, Валера Колячук…

Я поступил в университет. По образованию я – переводчик-референт. Но увлекся спортивной журналистикой, которой верой и правдой служу более 50 лет. Работал в ведущих газетах, на украинском телевидении. В центре моего внимания всегда был футбол. Благодаря футболу стал заслуженным журналистом Украины, обладателем "Золотого пера" за освещение ЧМ-2006 в Германии, посетил более 50 стран.

Полюбил еще одну игру – регби, которую также миру подарили англичане. Стал мастером спорта, выиграл "серебро" чемпионата СССР, стал пятикратным чемпионом Украины.

Но с футболом не завязал. Как вратарь сборной столичных журналистов принимал участие в матчах с женской сборной Киева, дипломатами. Особо запомнился поединок 12 сентября 1992 года со звездами шоу-бизнеса, который проходил на Республиканском стадионе. Артистов на поле вывел Михаил Поплавский, сборную СМИ – мэтр футбольной журналистики Валерий Мирский.

Сейчас в это верится с трудом, но тот матч собрал на трибунах 90 тысяч зрителей и мог попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Ведь ни один матч любительских команд никогда ни в одной стране не собирал столько болельщиков. Но в итоге заявка не была оформлена, и в Книгу рекордов Гиннеса тот матч так и не попал…

Как удалось собрать столько зрителей? Все это время на территории Республиканского стадиона работал популярный вещевой рынок "Патент". Игра проходила в субботу днем, вход на трибуны был свободным. Матч широко разрекламировали во многих СМИ. Организаторы пообещали мужчинам бесплатное пиво, женщинам – на то время дефицитные полиэтиленовые кульки, а детям – мороженое. И все из обещанного было выполнено!

А теперь о главном, о том, что же меня заставило, как говорится, взяться за перо. До того, как я стал спортивным журналистом, а затем и став им, я посетил более 1000 матчей с участием "Динамо" в чемпионатах СССР и Украины, розыгрышах национальных Кубков, еврокубках, международных матчах. Освещал их в СМИ, лет десять работал с микрофоном перед началом, в перерыве и после окончания матчей с участием "бело-синих" и сборной Украины. Проводил перед началом и в перерывах конкурсы для болельщиков. Было время, когда в перерыве среди зрителей на НСК "Олимпийский" разыгрывали "Жигули"…

Мне всегда нравились болельщики "Динамо". В свое время заслуженный мастер спорта, пятикратный чемпион СССР, обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы Леонид Буряк сказал: "В наших успехах большой вклад и наших верных болельщиков, нашего 12-го игрока. Киевских фанатов я и мои партнеры считаем лучшими".

Вспоминаются громогласные кричалки, которые в былые годы доносились с динамовских трибун: "Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "Динамо", "Динамо" – мой кумир!", "Родился ребенок, открыл он глаза, и первое слово "Динамо" сказал", "Наши флаги бело-голубые, мы болеем за "Динамо" Киев", "Динамо" – это класс, "Динамо" – это школа, "Динамо" – лучший куб нашего футбола", "Муж может разлюбить жену, жена от мужа отказаться, но чтоб "Динамо" не любить – нет, этого не может быть".

О времена, о нравы. Они меняются, касается это и футбола. Это я о нынешних болельщиках "Динамо", которые с гордостью величают себя "ультрас". Правда, я не уверен, что все эти "ультрас", когда приходят на трибуны, знают фамилии большинства игроков "Динамо"…

Сегодня в их "арсенале" дымовые шашки, файеры, баннеры. Не пойму, как все это они умудряются проносить на сектор. У нас, журналистов, при входе на территорию НСК "Олимпийский", тщательно проверяют сумки. А вот "репертуар" нынешних речевок и кричалок "ультрас" не лезет ни в какие нормы морали. Для них ничего не стоит отправить подальше известного в европейском футболе специалиста или оскорбить людей, благодаря которым существует "Динамо". Если в былые годы самым большим оскорблением для арбитра было выкрикивание "Судью на мыло", благо с мылом в стране проблем нет, то сейчас "ультрас" определяют сексуальную ориентацию служителей Фемиды, а в порыве гнева могут даже вырывать сидения и швырять на беговую дорожку.

У меня, как и многих моих коллег, складывается впечатление, что некоторые лидеры "ультрас" – хорошо проплаченные люди. Вот только кем? А сколько денежных штрафов из-за недостойного поведения "обитателей" фан-трибуны заплатило "Динамо". И ведь деньги эти могли пойти на развитие детского футбола…

Почему на НСК "Олимпийский" звучит только одна песня – "Ми – це "Динамо"! "Динамо" – це ми!"? Ведь композиций о команде очень много. Где они все? Не знаю, что или кто может повлиять на поведение киевских "ультрас". Но уже точно не такими горе-болельщиками многие годы гордилось "Динамо".

Не знаю, дочитали ли вы этот текст до конца. Общаюсь я с вами частенько. Недавно в колонке Александра Липенко вышел 700-й материал. Надеюсь, что продолжение следует… Ведь как поется в одной известной песне: "Если радость на всех одна…" И этой радостью я считаю спорт, в частности – наш любимый футбол. Успехов, здоровья, счастья вам желаю. И пусть ваши любимые команды побеждают как можно чаще.