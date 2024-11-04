'Не воровал меня': как с лавочки началась история любви звезды сборной Украины, которая завершилась разводом через 19 лет

Бывший вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера", обладатель Кубка УЕФА и многократный чемпион страны Андрей Пятов после 19 лет брака, который казался идеальным, расстался со своей женой Юлией. Вернее на развод подала вторая половинка известного футболиста, несмотря на четверых детей, доброту и внимание голкипера и трудности, которые они преодолевали вместе, ведь на момент знакомства у Пятова не было "ни кола, ни двора", а первое свидание прошло на лавочке.

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Разрыв одной из самых крепких и искренних пар в украинском спорте стал настоящим шоком для всех знакомых и тех, кто следил за их жизнью. Пятов взял всю вину на себя, отметив, что причиной расставания стали его ошибки, а жена уже ни раз прощала и пыталась спасти семью. Юля же, пресекая слухи, добавила, что никакой измены не было. И Андрей когда-нибудь позднее расскажет, что же произошло на самом деле.

А мы решили вспомнить, как начиналась история любви Пятовых, на что в семейной жизни не хватало времени и почему влюбленные спорили из-за детей.

Молодые люди познакомилась более 20 лет назад. Они впервые увидели друг друга в одном из спортклубов Полтавы, где Юлия занималась аэробикой, а Андрей приходил с командой в тренажерный зал во время зимних сборов во второй команде "Ворсклы". А затем совершенно случайно пересеклись на дискотеке и смогли познакомиться ближе.

По словам Юлии, это не была любовь с первого взгляда и вообще считает отношения после такой "молнии" недолговечными. Сначала молодые люди просто дружили: "У нас была хорошая компания: три парня и две девушки. Просто чувствовала, что Андрей – это как родной человек. Словно я знаю его уже 100 лет. А в один момент посмотрела на него другими глазами и поняла, что это мой человек".

Первое свидание у молодых людей выпало на вечер после одного из матчей Андрея, который на тот момент играл за второй состав "Ворсклы" и только мечтал о дебюте в Премьер-лиге.

"Я приехала на одну из игр в какое-то село. Я уже тогда болела за него, как будто это была Лига чемпионов, а не просто дружеский матч – переживала и душой, и телом. И вот назначили пенальти в ворота Андрея. И тогда я мысленно сама себе пообещала: "Ели отобьешь, я тебя сегодня вечером поцелую. Или дам себя поцеловать", – вспоминала позже Юлия.

Жена Пятова потом шутила, что запрограммировала его на победу. И Андрей, словно что-то почувствовав, отбил тот 11-метровый, который стал решающим в их жизни. Ведь Юлия – человек слова, и вечером, гуляя с вратарем по парку, они сели на лавочку, и девушка рассказала ему про свое обещание.

Естественно, в тот вечер влюбленные впервые поцеловались. И через полтора десятилетия, приехав в Полтаву на матч с "Ворсклой", Пятов вернулся в тот самый парк и сфотографировал "их лавочку".

Но при этом Юлия отмечала, что по натуре многолетний вратарь сборной Украины не романтик: "Ну, не умеет он. Но при этом у Андрея другие качества: и ложечку подаст, и в чаек бросит ледик, потому что помнит, что я горячий не люблю. И вот в этих моментах проявляется его забота".

После первого поцелуя отношения вратаря и его возлюбленной стремительно развивались и через какое-то время они начали жить вместе. Юлия тогда как раз снимала квартиру на одной лестничной клетке с родителями, потому что решила жить отдельно, а у футболистов не было больших зарплат, и жилье они снимали одно на на трех-четырех игроков.

"А тут у меня трехкомнатная квартира, грех ко мне не переехать", – шутила Юлия в интервью "КраСавина". Практически сразу молодые люди стали жить как семейная пара: "Ты мне выносишь мусор, я тебе жарю котлеты". Но быт не затягивал, новые обязанности были влюбленным только в радость – в новом статусе они чувствовали себя очень гармонично.

Пятов рассказывал, что не был завидным женихом, но это не смутило Юлию: "20 лет – ни кола, ни двора. Мы столько вместе пережили. И я Юле очень благодарен. Понимаю, что человек меня искренне любит. Супруга даже в шутку говорит, что если бы Пятов был трактористом, то вышла бы замуж за тракториста".

Хотя до встречи с Андреем Юлия никогда не думала, что свяжет свою жизнь с футболистом, даже больше – она даже не могла себе представить, что футбол – это профессия: "Для меня футбол – это грязные пацаны, которые гоняют в траве какой-то порванный мяч. Футбол был для меня загадкой".

А вот родители Юлии влюбились во вратаря с первого взгляда, потому что, по словам девушки его невозможно было не полюбить. Пятов был порядочный и добрый.

Предложение руки и сердца футболист, который как раз находился на сборах, сделал по смс: "Давай поженимся". Я ответила: "Давай!", – вот и все. Вот и вся наша романтика". Юлия потом в шутку грозилась, что будет вспоминать Андрею и на смертном одре, что он не встал перед ней на колено и не предложил руку и сердце.

"Андрей сказал, что так все делают предложение, а у нас вышло оригинально", – с улыбкой объясняла Юлия.

Пятов позвал возлюбленную замуж на зимних сборах, а свадьбу молодые люди сыграли в июне 2005 года в ресторане на стадионе "Ворскла". Праздник был очень маленький, семейный – где-то на 25 гостей. "Невероятно дорогущее" платье Юлия взяла на прокат за 400 гривен и даже сама вышила рушнык.

В плане Пятовых с самого начала было двое-трое детей, и за неполные 20 лет супружеской жизни они его перевыполнили. В 2006 году у вратаря и его второй половинки родилась первая дочка – Даша, в 2009-м на свет появилась Милана. В 2014-м, после начала войны с РФ в Донецкой области и вынужденного переезда в Киев Юлия подарила супругу Майю. А в 2019 году в семье вратаря появился сын Лев.

И как бы ни было тяжело, Пятовы всегда отдыхали вместе. Жена голкипера считала, что оставлять детей у бабушек и дедушек на время отпуска – неправильно. К тому же Юлия очень бережно относилась к подаркам мужа, и до сих пор хранит его первый подарок – теплые вязаные носки.

Супруга поддерживала Андрея на протяжении всей карьеры, выезжала на чемпионаты Европы и другие важные матчи. И была рядом, когда летом 2023 года он завершил профессиональную карьеру, проведя в донецком "Шахтере" 16 успешных лет и выиграл множество титулов. И практически сразу Пятов присоединился к тренерскому штабу "горняков" в качестве тренера вратарей.

Во всех своих интервью, когда заходила речь о жене, Андрей был очень благодарен ей за то, что она пережила с ним все взлеты и падения: "Я в Юле уверен. Она мне помогла стать тем, кем я сейчас являюсь. Когда мы с ней познакомились, у меня не было ни денег, ни известности, ничего! Зато были проблемы личного характера. И она все это перетерпела".

Хотя, конечно, не обходилось без ссор. Так, жена бывшего капитана сборной Украины по футболу как-то призналась, что они поругались, а точнее, "сильно подискутировали" из-за разных взглядов в вопросе воспитания своих четырех детей.

"Я такая мать, что выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей до последнего будет соломинку протягивать. И вот он ловит на лету выброшенных детей, а я выбиваю из рук соломинку", – признавалась Пятова.

Но Юлия уточнила, что несмотря на некоторые разногласия, они с мужем умеют держать баланс: "И только благодаря двум нашим противоположным натурам у нас крепкая семья и прекрасные дети. Правда, милый? Конечно, кипим мы недолго".

К тому же Юлия признавалась, что вдвоем они проводят совсем немного времени, хотя это, наверное, и неправильно. Однако когда у него появлялась минутка, он, конечно же, хотел провести ее с детьми. Футболист отмечал, что семья у него всегда на первом месте и любой свободный день он старался провести в кругу самых близких.

"Не воровал меня куда-то в кино... Хотя, когда дети накормлены и сыты, то предлагает: пойдем в магазин вдвоем. Вот такая у нас романтика: сходить вдвоем в магазин, вечерочком спокойненько прогуляться. То есть, мы научились брать из минимума максимум", – рассказывала жена Пятова.

Сложно сказать, когда в этой идеально с виду семьей произошел раскол. Возможно, после начала полномасштабной войны с РФ, когда Юлия с детьми некоторое время жила за пределами Украины, а, вероятно, какие-то мелкие проблемы уже рушили семейный фундамент ни один год, но этого никто не замечал.

Но как бы там ни было, недавно Юлия подала на развод и назвала этот шаг болезненным и вместе с тем взвешенным. Однако отмечает, что Андрей останется в ее жизни как чудесный человек и образцовый отец.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Пятов прервал молчание и сделал заявление по разводу с женой после 19 лет брака.

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