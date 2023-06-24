Самый "украинский" клуб России сделал заявление из-за бунта Пригожина. В сети отреагировали: не страна, а цирк
Футбольный клуб "Ростов" поддержал Путина после начала бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Команда призвала к единству, заявив, что "борется с одним внешним врагом".
"Ребята, Вагнера, не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего Президента!" – говорится в заявлении.
В комментариях болельщики высмеяли такой подход "Ростова", назвав высказывания "стыдом".
"Ну что чувствуете себя в безопасности гарантии которой вам дал наш "гарант"?", "Не страна, а цирк" – иронизируют фанаты.
Любители футбола из РФ стебутся над уровнем родной армии.
"2021 - вторая армия мира. 2022 - вторая армия в Украине. 2023 - вторая армия в России", – пишут комментаторі.
Болельщики интересуются, так ли выглядит тот "план", про который постоянно твердила пропаганда.
Отметим, что главными цветами команды являются желтый и синий, из-за чего ее неофициально называют самой "украинской" в РПЛ. У болельщиков клуба регулярно возникают проблемы из-за использования соответствующей символикой.
Кроме того, z-патриоты несколько раз обращались с требованием, изменить цвета эмблемы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России разгорается противостояние между ЧВК "Вагнер" и министерством обороны РФ. После объявления владельцем ЧВК Евгением Пригожиным о намерениях "разобраться" с военным командованием России вооруженные люди появились в Ростове-на-Дону и окружили штаб Южного военного округа, а также ряд зданий, включая МВД, ФСБ и горадминистрацию.
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