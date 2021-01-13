Не смотрю наш футбол, – украинский чемпион мира, играющий в Словакии

Чемпион мира по футболу до 20 лет в составе сборной Украины, который сейчас выступает в Словакии за ДАК, Данила Бескоровайный признался, что не следит за украинской Премьер-лигой в нынешнем сезоне.

В интервью сайту legioners.com.ua он рассказал, что вместо этого смотрит чемпионат Англии и анализирует игру защитников в АПЛ. Футболист мечтает выступать за взрослую команду нашей страны, но понимает, что ему будет непросто обратить на себя внимание тренеров, выступая в Словакии.

"К сожалению, не смотрю наш футбол, предпочитаю смотреть английскую лигу и учиться чему-то у защитников. Каждый футболист мечтает играть за национальную сборную своей страны – и я не исключение. Но, есть тренеры, которые следят за футболистами и смотрят на их готовность. Думаю, если я смогу переехать из чемпионата Словакии в сильную лигу и раскрыться там, тогда все может быть", – рассказал Бескоровайный.

В нынешнем сезоне на его счету 11 матчей во всех турнирах, включая два поединка в квалификации Лиги Европы. Результативными действиями в них ему отметиться не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года сборная Украины впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу до 20 лет, которые проходил в Польше.