Не попало в трансляцию. Стало известно, как на самом выглядела встреча Месси и Роналду. Появилось видео с трибун

Видео трогательной встречи Лео Месси и Криштиану Роналду перед товарищеским матчем ПСЖ и сборной Эр-Рияда в Саудовской Аравии облетело все СМИ. В клипе португалец перед стартовым свистком подошел к капитану сборной Аргентины, пожал ему руку и обнял.

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Однако позже в сосцсетях появилось другое видео, снятое одним из арабских болельщиков с трибун стадиона, где эта сцена запечатлена с другого ракурса.

Видно, что обе суперзвезды стоят рядом, однако делают вид, что не замечают друг друга. Роналду разминается, а Месси завязывает шнурки.

Лишь за считанные секунды до начала встречи, оказавшись совсем близко один к одному, легендарные футболисты как будто случайно увидели друг друга. Это рукопожатие и попало в эфир.

Сам матч завершился победой парижан со счетом 5:4. Месси открыл счет уже на 3-й минуте, а Криштиану ответил дублем и был признан MVP матча.

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