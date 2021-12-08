Названы возможные причины смерти знаменитого украинского тренера в России

Близкие знакомые известного футбольного тренера Игоря Гамулы назвали две вероятные причины его смерти. Кончину 61-летнего украинского специалиста могли вызвать внезапные проблемы с сердцем, либо гипогликемический шок.

В тоже время все друзья специалиста опровергают версию о том, что причиной смерти мог стать COVID-19.

"Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце", – цитирует "Championat.com" спортивного директора московского футбольного клуба "Гераклион" Станислава Станиславского.

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Бывший футболист новороссийского "Черноморца" Роман Орещук в интервью ТАСС предположил, что одной из версий может быть гипогликемический шок.

"Но это только похоже, на 100 процентов сказать не могу, подробности выясняются", – добавил Орещук.

Для справки: гипогликемический шок – критическое состояние организма, возникающее при резком снижении содержания глюкозы в крови.

Гамула родился в 1960 году в Алчевске (Луганская область). Как футболист выступал за луганскую "Зарю" и ростовский СКА, с которым в 1981 году выиграл кубок СССР.

В свое время возглавлял одесский "Черноморец", латвийскую "Даугаву", ужгородское "Закарпатье". С 2011 по 2020 годы тренировал молодежную, а затем основную команды ФК "Ростов".

Особую известность в мире футбола Гамуле принесли его яркие пресс-конференции. Самые знаменитые высказывание собрал Championat.com.

О замене футболиста:

"Когда он делал подкат возле меня, я мог заглянуть в его глаза. Мне показалось, что он просил меня: "Василич, давай, я уже … (устал – ред.) Он не просил сам замену, но по его глазам я прочeл, как он хотел, чтобы его заменили".

После одного из матчей в Самаре:

"Да на этом поле не в футбол надо играть, а кротов ловить! Я вас уверяю, они там водятся!".

О замене:

"Выпустил второго нападающего, думал, он нам чем-то поможет. А он может помочь только умереть. Теперь не знаю, что с ним делать. А что с ним делать? Собрал сумку – и … домой!".

О психологии:

"Когда мои футболисты на тренировках играют в одно касание, у меня голова кружится. Я думаю: может, это переодетые? Может, не наша команда? А выходим на игру – и начинают чего-то бояться. Я все понимаю – психология…".

О своих высказываниях:

"В тот момент, когда говорю, не то чтобы не слышу себя – просто не думаю, что это может быть смешно. А потом откроешь газету – и самому весело становится. Мне уж начальство приказывает: молчи, молчи. Хорошо, отвечаю. Но как молчать, если меня несет?".