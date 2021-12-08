В России умер скандальный украинский тренер 'Ростова'

Утром в среду, 8 декабря, стало известно о смерти одиозного украинского тренера Игоря Гамулы. Уроженец Луганской области умер в России на 62-м году жизни.

Информацию об этом распространил официальный сайт российского клуба "Ростов", где Гамула длительное время работал тренером и директором в 2011-2020 годах. Причина смерти не называется.

Сегодня ушёл из жизни бывший игрок и тренер нашего клуба Игорь Васильевич Гамула.



Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба.



Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича. pic.twitter.com/ZXzKC3IELr — Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2021

В бытность футболистом Гамула выигрывал с ростовским СКА Кубок СССР в 1981 году, выступал также за луганскую "Зарю" и херсонский "Кристалл". Тренером работал в российском "Черноморце", латвийской "Даугаве", ужгородском Закарпатье (в 2009-2011 гг. ), после чего перебрался в Ростов.

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Там он получил также российское гражданство. Скандальные высказывания Игоря "прославили" его не только в Украине и в России, но и в Европе. В частности, писали о его расистских высказываниях в отношении темнокожих игроков.

Осенью 2020 года он едва не возглавил команду третьего российского дивизиона вместе с бывшим игроком "Шахтера" и МЮ Андреем Канчельскисом. Гамула жаловался, что "нет работы – хоть иди и вешайся". С лета 2021 года тренировал любительскую команду в Москве.

Ранее Гамулу поставили на место за восхищение сборной России.

Также Гамула откровенно высказался о войне в Луганске.