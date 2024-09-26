Названо худшее судейское решение в истории футбола. Видео

Английский арбитр Грэм Полл назван автором худшего судейского решения в истории футбола. Рефери отличился в поединке чемпионата мира 2006 года в Германии, когда в матче группового турнира между сборными Хорватии и Австралии показал три желтые карточки одному и тому же игроку.

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Об этом говорится в рейтинге, который составило авторитетное британское издание FourFourTwo. Полл во время очень эмоционального поединка. на кону которого стоял выход в плей-офф, забыл удалить хорвата Йосипа Шимунича. Первую желтую карточку он показал футболисту на 61-й минуте, а вторую – на 90-й. Когда английский рефери дал финальный свисток, игрок "клетчатых" подошел к нему и что-то сказал, за что получил третью желтую, а вслед за ней удаление.

Вторым в рейтинге идет ляп замбийца Дженни Сиказве, который два давал финальный свисток на 85-й и 89-й минутах в матче Кубка африканских наций между сборными Мали и Туниса. После второй остановки игры футболисты команды Туниса отказались возвращаться на поле.

Тройку худших арбитражей замыкает тунисец Али Бин Нассер, который засчитал легендарный гол рукой Диего Марадоны в ворота англичан на ЧМ-86.

В топ-10 худших случаев также вошли:

– Мартин Ханссон засчитал гол сборной Франции после паса рукой Тьерри Анри в стыковом матче за выход на ЧМ-2010 против Ирландии;

– Чарльз Корвер, не удаливший вратаря сборной ФРГ Харальда Шумахера, врезавшегося в прыжке шипами в игрока Франции Патрика Баттистона в матче ЧМ-1982;

– судейство Тома-Хеннинга Овребо в матче 1/2 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Барселоной";

– арбитр из полупрофессиональной лиги Бразилии засчитал гол болбоя в матче "Сантакрузенсе" и "Атлетико Сорокаба";

– турецкий судья засчитал свой гол в ворота "Бешикташа" рикошетом от него самого в матче с "Анкарагюджю" в 1986 году;

– Марк Клаттенбург засчитал гол Нани за "Манчестер Юнайтед" в ворота "Тоттенхэма" после того, как игрок упал в штрафной, требуя пенальти и схватив мяч руками;

– судейство эквадорского арбитра в матче ЧМ-2002 между сборными Италии и Южной Кореи.

Как сообщал OBOZ.UA, французский футболист Рафаэль Варан, который четырежды выигрывал Лигу чемпионов и был чемпионом мира, объявил о завершении профессиональной карьеры в 31 год.

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