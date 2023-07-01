Назван лучший гол Лиги чемпионов прошедшего сезона. Видео

Гол нападающего ПСЖ Лионеля Месси был признан лучшим в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23. По итогам голосования большинство болельщиков поставило на первое место именно удар 36-летнего аргентинца в ворота "Бенфики" в 3-м туре группового этапа.

Видео дня

На 22-й минуте Лео после передачи от Неймара дальним обводящим ударом в касание не оставил шансов голкиперу португальцев. Встреча в итоге завершилась со счетом 1:1.

Второе место занял гол Винисиуса Жуниора в полуфинале ЛЧ "Реал" - "Манчестер Сити" (1:1).

На третьей строчке расположился победный акробатический удар на 84-й минуте Эрлинга Холанда ("МанСити") в поединке группового этапа против Боруссии" Дортмунд (2:1).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!