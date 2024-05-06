Наставляли палки в колеса или помогали получить награду: как сборная Украины играла против обладателей Золотого мяча

Задумывались ли вы, сколько лучших игроков планеты противостояли футбольной сборной Украины? Мы посчитали – за всю историю независимости против главной команды играли восемь обладателей Золотого мяча. Как завершились эти встречи и смогла ли им что-нибудь противопоставить наша сборная? OBOZ.UA внимательно вспомнил каждый такой матч с момента первого официального матча – весны 1992-го года.

Эпоха Роналду и Месси, но без Месси

Начнем с игроков, которые получали Золотой мяч больше всех и в истории, и за последние годы. Роналду нам выпал в наиболее топовой форме, а период расцвета его таланта пришелся на головную боль для множества защитников сине-желтых. Но Криштиану так и не удалось выдать максимум, более того – он ни разу не выиграл у Украины. Пересекались мы дважды в 2019 году, в рамках отбора на Евро-2020. Проведя оба матча по 90 минут, в первой игре звездный португалец не пробился сквозь Кривцова и Пятова, а во втором смог забить только с пенальти. Да и то – тогда мы переиграли грозную европейскую сборную на "Олимпийском".

Месси так и не почувствовал вкус противостояния Ротаню, Федецкому или Забарному: многократный чемпион нескольких европейских чемпионатов никогда не играл против Украины. Да и сама Аргентина тоже никогда с украинцами не пересекалась. У нас найдется не так много матчей с соперниками из-за океана, только в товарняках начала 10-х годов. Возможно, если Украина попадет на ЧМ-26, а Лео тогда будет играть, то в группе сборные смогут пересечься. Но это будет совсем другая история.

Бразильская четверка, на которую Украина не попала

С 1991 года четыре бразильца выигрывали Золотой мяч: это Кака, Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо. Фанаты со стажем вспомнят, что единственный товарищеский матч против Бразилии мы сыграли в 2010 году. Тогда в английском городке Дерби на поле арены "Pride Park Stadium" Украина проиграла 2:0. Это была интересная встреча, когда против Милевского, Кучера, Ротаня, Гусева и Федецкого играли Элиас, Луиз, Сантос, Робиньо и Рамирез.

Но ни одного обладателя ЗМ против Украины так и не сыграло. Неповторимого Роналдиньо в Бразилию уже вызывали редко, тем более на товарищеские матчи. Праймовый Кака, представитель тогда уже "Реала", травмировался и пропустил все окно осенних спаррингов. Роналдо чем-то повторил судьбу "волшебника": вообще не вызывался в стан после Чемпионата мира 2006-го года, завершив карьеру четырнадцатью минутами против Румынии в 2011-м. Ривалдо закончил свои выступления за сборную еще за 7 лет до этой встречи.

Экзотика первых лет

Вспомните ли вы, кто брал ЗМ, когда сборная Украины только образовалась? Это были представители не столь крупных футбольных государств. Например, либериец Джордж Веа (тогда игрок "Милана") и болгарин Христо Стоичков (тогда игрок "Барселоны"). Против первого поиграть не удалось: африканских команд как соперников Украины можно пересчитать по пальцам одной руки, а сама Либерия тогда не проводила матчей с европейскими командами.

Зато есть вспомнить о Стоичкове: Болгария выпала нам однажды, в 1994 году. Тогда страна в спарринге с нами готовилась к лучшей в истории поездке на ЧМ, чтобы дойти до полуфинала, оставив позади Аргентину, Мексику и Германию. А по очному спаррингу - Стоичков как капитан отыграл 65 минут, забить Украине нападающий не смог.

Европейская лотерея от лучших игроков мира

Здесь следует начать с Италии. Той самой Италии, которая в 2006-м взяла ЧМ и прервала нашу фантастическую серию. Каннаваро тогда исполнил свою роль на полную: под его капитанством сборная неслась как бешеная. Нападающему выпало четыре игры против Украины: все беспроигрышные. Ему есть что рассказать об отборе на Евро-2008, где наши футболисты могли помешать попаданию на турнир. Но самым памятным будет точно матч Мундиаля с разгромом СаШо и компании 3:0. После того ЧМ Каннаваро и получил свою награду – единственный защитник с Золотым мячом в новом веке.

От Германии за время независимости Украины ЗМ выигрывал только один игрок. Это Маттиас Заммер, представитель феноменальной дортмундской "Боруссии". За первую команду он поиграл всего семь лет, но успел провести несколько звездных матчей. У него было две возможности противостоять украинцам на отборе в ЧМ-98, но без Маттиаса мы пролетели 2:0, а уже с ним на поле устояли с немцами по нулям. Это был интересный отбор, где мы проиграли им всего 2 очка и прошли в плей-офф. В шаге от желаемого Мундиаля нас остановили хорваты.

Кстати о Хорватии. Не так давно заслуженную награду наконец-то получил неутомимый капитан Модрич. Лука в нашем рейтинге имеет лучшую результативность среди полузащитников: играл 4 раза, во время отборов на ЧМ. Он записал на свой счет гол 2009 года и ассист 2017 в решающей игре за квалификацию на турнир.

Но безусловный король матчей против Украины – Бензема. 6 игр, гол и 4 ассиста – вы точно помните те выездные 3:0 против Франции после издевательства над ней в Киеве. Для Карима сборная уже теплое воспоминание, но украинский фанат запомнил Бензема как одного из самых принципиальных соперников среди игроков. Кстати, его коллега по позиции – Зидан – выходил на поле против украинской сборной всего дважды и отличился только одним голом в товарищеской встрече. Это было за два года до последнего финала в истории звездного игрока.

К сильнейшим сборным добавим две легенды конца прошлого века. Это еще один португалец в нашем перечне – Фигу. У него было только две игры против Украины, обе на уже упомянутом отборе на ЧМ-98, и тогда наши футболисты впервые заявили о себе как о крутой команде. В одной игре мы победили португальцев, в другой – они нас. И именно в той игре Луиш отдал ассист на Коуту – автора единственного гола встречи в Порту. В пару – Майкл Оуэн. За время его карьеры Англия играла против нашего государства два товарищеских матча, но нападающий провел только одну встречу, где в 2004-м отличился голом в ворота Шовковского.

Целый набор игроков так и не попал в составы команд, с которыми играла Украина: либо были вне заявки (потому что товарищеские встречи), либо уже завершили карьеру к тому времени. Это француз Папин, чех Недвед и два нидерландца – ван Бастен и Гуллит. Да и так история нашей сборной показывает, что со многими лучшими игроками мира мы можем справиться и даже унижать их команды собственной крутой игрой.