'Наслаждайтесь видом': Роналду похвастался отдыхом в Эмиратах

Звездный форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду во время небольшой паузы в чемпионате Англии решил отдохнуть в теплых краях и отправился в Объединенные Арабские Эмираты. 36-летний футболист не стал скрывать место пребывания и поделился несколькими кадрами. Причем, похоже, что спортсмен расслабляется без любимой Джорджины и детей.

На своей странице в Instagram звездный атлет похвастался своим прекрасным телом и показал, как над ним работает его персональный массажист.

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Одну из фотографий Криштиану подписал неоднозначно. "Наслаждайтесь видом", – эту фразу можно отнести как к пляжу, так и к телу футболиста.

В последних турах английской Премьер-лиги МЮ удалось выйти на четвертое место, но преимущество над "Вест Хэмом" нашего Андрея Ярмоленко составляет всего одно очко. В случае непопадания в Лигу чемпионов Роналду может покинуть Манчестер.

Кстати, украинцы Ярмоленко и Ребров провели неожиданную встречу в разгар сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер МЮ погасил бурное недовольство Роналду заменой: "Тебе 36 лет".

Тем временем нашелся футболист дороже Мбаппе, Месси и Роналду.