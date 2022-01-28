'Надоел уже': Суркис выступил с требованием к УПЛ и УАФ

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил за реорганизацию формата розыгрыша Суперкубка Украины. Босс "бело-синих" потребовал от руководства Премьер-лиги и Украинской ассоциации футбола (УАФ) сделать турнир более интересным, переняв опыт зарубежных стран.

В частности, Суркис поставил в пример Испанию, где трофей разыгрывают в формате Финала четырех. Об этом сам президент киевлян заявил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

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"Да он надоел уже, этот Суперкубок. Его уже переносили, мы еле находили даты из-за сборной. Да сделайте турнир, как Испания сейчас сделала. Возьмите четыре команды – "Динамо", "Шахтер", "Заря"... В следующем году будет "Металлист" или "Днепр-1". Взяли, поехали в Тернополь. Или в Коваливку. Сыграли два полуфинала и финал. Зрителям интересно, что-то новое. Работайте над этим! Популяризируйте футбол! Вот этого я хочу. Я никого не критикую, а хочу, чтобы развивался украинский футбол", – сказал Суркис.

Напомним, киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" в Суперкубке-2021. В сентябре столичная команда уступила с разгромным счетом 0:3.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, передаст ли управление клубом своей дочке. Кроме того, босс "бело-синих" резко высказался об уходе Андрея Шевченко из сборной Украины.