Сборная Грузии по футболу потерпела унизительное поражение от команды Испании в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года в Германии. Подопечные знаменитого экс-игрока "Баварии" Вилли Саньоля на своем поле уступили с самым крупным счетом в своей истории – 1:7.

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Гости решили судьбу поединка еще до перерыва, отгрузив в ворота голкипера "Валенсии" Георги Мамардашвили четыре мяча, причем один из них записал в свой пассив защитник Соломон Кверквелия.

В начале второй половины Грузии удалось сквитать один гол, но испанцы быстро забили еще два, а хет-трик впервые в международной карьере оформил капитан испанцев Альваро Мората. Интересно, что свой первый мяч форвард провел в ворота Украины в 2015 году.

Точку в матче поставил вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. Он вошел в историю испанского футбола, став в возрасте 16 лет и 57 дней самым молодым дебютантом сборной и автором голевого удара.

Благодаря этому успеху "фурия роха" обошла в турнирной таблице группы А самих грузин и норвежцев и вышла на второе место, имея шесть очков в трех встречах. Лидирует в квинтете Шотландия, которая выиграла все свои четыре матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Северной Македонии, которая выступает с Украиной в одной группе отбора Евро-2024, Стефан Ристовски отказался выступать за национальную команду из-за конфликта с главным тренером.

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