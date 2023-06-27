На войне с Россией погиб отец экс-футболиста сборной Украины

Отец бывшего футболиста юниорской и молодежной сборной Украины Николая Жовтюка погиб в войне с российскими оккупантами, сообщает Футбол24. Владимиру Жовтюку было 56 лет. Его похороны состоятся 28 июня в Звягеле (до 2022-го Новоград-Волынский, Житомирская область).

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Николай Жовтюк является воспитанником "Карпат". В 2009 году провёл 6 матчей за юношескую сборную Украины (до 17 лет). В 2012 году сыграл в одном поединке за молодёжную сборную.

В июле 2018 года подписал контракт с "Кристаллом". Дебютировал за херсонский клуб 18 июля в матче Кубка Украины против "Энергии" из Новой Каховки, а 5 августа того же года впервые в своей профессиональной карьере оформил дубль в ворота "Никополя".

В 2022 отправился в аренду в польский "Гоголин".

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