На разбомбленном стадионе в Чернигове провели первый футбольный матч после начала войны. Фотофакт

В Чернигове на разбомбленном российскими оккупантами стадионе им. Гагарина состоялся первый футбольный матч с начала войны в Украине. Местные волонтеры как смогли убрали поле, после чего стало возможно проведения игры. ​

​Как сообщает у себя в Facebook Всеукраинский профессиональный союз "Футбол Украины", судил поединок директор стадиона. Со счетом 2-0 победила команда "Солнышко". Название второй команды не сообщается.

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Напомним, что 11 марта войска Российской Федерации практически превратили в руины арену "Десны". ​

​ Еще несколько месяцев назад Александр Рябоконь и его клуб проводили на этом газоне матчи украинской Премьер-лиги, а теперь от трибун остались щепки, а по периметру арены огромные воронки от снарядов. ​

​Впервые стадион в Чернигове пострадал после обстрелов российскими оккупантами в ночь на 7 марта. Но на этом захватчики не остановились. ​

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15 апреля в сети показали, как выглядит Чернигов после более чем месяца бомбардировок российскими оккупантами. ​

​ В снятом с высоты с помощью дрона видео видны разрушенные жилые дома, разбомбленные предприятия и чудом уцелевшие среди сплошных развалин древние храмы.