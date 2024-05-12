На полуфинале Лиги Европы вывесили плакат в поддержку погибших украинских героев войны с Россией. Фотофакт

Болельщики немецкого "Байера" во время полуфинала Лиги Европы с итальянской "Ромы" вывесили баннер в поддержку "Трибуны Героев". Этот украинский благотворительный фонд помогает увековечить подвиги погибших футбольных фанатов и поддерживает их семьи.

На текстовой растяжке было написано "Heroes never die - support thе fundation Stands of heroes" ("Герои не умирают - поддерживаем фонд "Трибуна героев" - англ.)

Отметим, что подопечные Хаби Алонсо являются абсолютными рекордсменами этого сезона в мировом футболе. Команда из Леверкузена не проигрывает 49 матчей подряд, что является больше, чем у кого-либо в истории.

Как сообщал OBOZ.UA, матч "Байер" - "Рома" завершился вничью 2:2, что позволило немецкому клубу пробиться в финал Лиги Европы. "Байер" проигрывал 0:2 до 82-й минуты, но смог перевернуть игру и вырвать необходимую ничью (2:2).

14 апреля "Байер", который был основан в 1904 году, впервые в истории выиграл чемпионат Германии по футболу в Бундеслиге.

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