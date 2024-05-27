'На похороны брака': жена футболиста сборной Украины сообщила об измене мужа

Жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александра Зубкова Анна заявила об измене мужа и своем желании разорвать с хавбеком официальные отношения. Девушка также призвала болельщиков не устраивает травлю 27-летнего спортсмена, который имеет хорошие шансы сыграть на Евро-2024.

Соответствующее обращение было опубликовано на странице Зубковой в социальной сети Instagram. Анна сначала выложила несколько постов в Stories, часть которых она затем удалила, однако оставив комментарий со словами "Официально: разрешаю мужчинам присылать мне цветы. На похороны брака".

Позже девушка записала видео для подписчиков. "Вижу, что сегодняшние мои сторис уже в футбольном сообществе. Я хочу сказать, что я выставляла сторис, не для того, чтобы на мужа была травля или это помешало его карьере. Все, что я хотела, – это чтобы у меня не было пути назад к сохранению этого брака. Знаю, что многие женщины прощают измены. Но я просто не хочу, чтобы у меня был путь назад. Я просто не хочу. Я не могу. Я очень прошу не заниматься травлей", – сказала Зубкова.

Александр и Анна поженились в 2019 году, а через два года у пары родилась дочь София. Сам футболист уже удалил из своего профиля в Instagram совместные фотографии с женой.

Как сообщал OBOZ.UA, Анна Зубкова выложила в социальных сетях откровенные фото со своего отдыха на Сейшельских островах.

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