На Львовщине футболисты устроили массовую драку, в которой участвовали судья и зрители. Видео

Поединок Второй лиги Перемышлянского района Львовской области между сельскими футбольными командами из Чемеринцев и Неделиски завершился грандиозной потасовкой. Как сообщает Футбол24, болельщики из Неделиски в грубой форме начали высказывать претензии боковому арбитру, который засчитал гол.

Игроки Чемеринцев отказались продолжать матч, из-за чего началась драка, переросшая в грандиозное побоище.

К потасовке присоединились и болельщики и судья. Особенно досталось одному из футболистов, в которого ногой вперед влетел голкипер соперников

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