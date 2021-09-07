На Львовщине футболисты устроили массовую драку, в которой участвовали судья и зрители. Видео
Поединок Второй лиги Перемышлянского района Львовской области между сельскими футбольными командами из Чемеринцев и Неделиски завершился грандиозной потасовкой. Как сообщает Футбол24, болельщики из Неделиски в грубой форме начали высказывать претензии боковому арбитру, который засчитал гол.
Игроки Чемеринцев отказались продолжать матч, из-за чего началась драка, переросшая в грандиозное побоище.
К потасовке присоединились и болельщики и судья. Особенно досталось одному из футболистов, в которого ногой вперед влетел голкипер соперников
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Ролик с месивом стал вирусным в интернете и собрал более 3500 просмотров. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было, но предупреждает, что видео содержит ненормативную лексику.
нарешті нормальний футбол pic.twitter.com/ln9sbbJAy6— неможливо (@your_melanie) September 6, 2021
Отметим, что в мае этого года в Грозном футболисты местного "Ахмата" устроили драку с игроками московского "Локомотива". Инцидент произошел в матче молодежного первенства чемпионата России.