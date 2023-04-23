На фронте под Бахмутом погиб лидер винницких ультрас, защищавший Украину с первых дней войны

21 апреля во время боевого задания на Бахмутском направлении погиб младший лейтенант 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Денис "Трейн" Бабий. До войны Денис был активным участником фанатского движения ультрас винницкой "Нивы".

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С первых дней полномасштабного вторжения России Денис встал на защиту Украины. В рядах ТРО "Азов-Киев" он сформировал 3-ю роту, во главе которой оборонял столицу, принимал участие в действиях по деблокаде Мариуполя и успешно контратаковал врага на Запорожье и Донбассе.

Бабий был одним из лидеров винницкой общественной организации "Центурия", входящей в "Азовское движение".

"Друзья характеризуют Дениса Бабия как преданного патриота, надежного друга, любящего мужа и сына. Примерный командир, смелый воин и умелый организатор. Приносим соболезнования родным и близким погибшего. Помочь семье Дениса можно по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/4kDsew3SdA", – говорится в Facebook ФК "Нива".

Герою было 29 лет. У него остались мать и жена.

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