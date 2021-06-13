На Евро-2020 разгорелся новый скандал вокруг футбольной формы: потребовали срочно переделать

Власть Греции и ее национальная федерация футбола пожаловались в УЕФА на элемент экипировки сборной Северной Македонии. Возмущение греков вызвал герб на футболке, где в аббревиатуре Федерации футбола Македонии (ФФМ) нет слова "Северная".

Греки, которые сами не сумели пробиться на Евро-2020, потребовали, чтобы Северная Македония изменила герб до своего стартового матча на турнире против Австрии, который состоится уже в воскресенье, 13 июня (начало в 19:00). О скандале сообщил ресурс rs.n1info.com.

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Министерство иностранных дел Северной Македонии ответило Греции, заявив, что название ФММ не будет корректироваться, ведь "Федерация футбола Македонии – независимая и некоммерческая организация", которая не получает государственных денег.

Македония официально стала Северной Македонией в феврале 2019 года в результате длительных споров с Грецией. Последняя всячески препятствовала стремлению официального Скопье в ЕС и НАТО и требовала сменить название.

В итоге стороны заключили Преспанский договор, который, в свою очередь, не распространяется на культурные наименования, связанные с этносом (македонцы, македонский язык и т.д.) и негосударственные ведомства или учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг формы сборной Украины на Евро-2020 также разгорелись дискуссии. Россияне пожаловались в УЕФА за то, что на футболках желто-синих изображена карта с Крымом. Также на экипировку нанесли фразы "Слава Украине!" и "Героям слава!"

Изначально у УЕФА не было претензий к тому, в чем будут играть подопечные Андрея Шевченко. Но потом нашей команде запретили использовать лозунг "Героям слава!" Мол, он якобы имеет политический и милитаристский подтекст.

В итоге Украина отстояла право играть в таких футболках, но пришлось пойти на компромисс. Фраза "Героям слава!" должна быть прикрыта на матчах чемпионата Европы. Ради этого даже специально назначили делегата УЕФА, который будет проверять форму украинцев перед каждым матчем.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".