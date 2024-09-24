'Мы разочарованы': в УЕФА отреагировали на данные СМИ о попытках вернуть Россию, которые заблокировал Шевченко

В Европейском футбольном союзе (УЕФА) выразили разочарование из-за того, что в СМИ появилась информация о попытках вернуть российские юношеские и молодежные команды в международные турниры. В организации не детализировали, какие именно обсуждение ведутся, сославшись на конфиденциальность.

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Об этом в УЕФА заявили в ответ на запрос пропагандистов из подконтрольного Кремлю информационного агентства ТАСС. В союзе призвали отказаться от спекуляций по этому вопросу и отметили, что все переговоры ведутся внутри организации, а информация в СМИ может быть далека от правдивой.

"Как указано в повестке дня, одно из групповых заседаний было посвящено влиянию политики на европейский футбол, с обсуждением актуальных геополитических тем и открытых вопросов. Поскольку эти обсуждения носят конфиденциальный характер, по просьбе и взаимному согласию всех участников УЕФА будет соблюдать это соглашение и не разглашать никаких деталей. Мы можем только заявить, что разочарованы, узнав, что кто-то нарушил это доверие, опубликовав контент, который был не только неуместным, но и неточным, в попытке заработать себе несколько политических очков", – говорится в тексте обращения.

Напомним, накануне стало известно, что представители Греции инициировали вопрос возвращения российских молодежных команд в турниры УЕФА. Их поддержали Босния и Герцеговина, а также Казахстан, Беларусь и сама страна-агрессорка. В ответ президент Украинской ассоциации футбола (УЕФА) Андрей Шевченко заручился поддержкой ведущих членов УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что представителей РФ вернут в международные турниры через два года после окончания войны в Украине.

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