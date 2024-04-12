'Мы этот 'Шахтер' рылом возили': российского футболиста довел до зависти успех лидера сборной Украины в Англии

Российский защитник Александр Марченко пожаловался на то, что ничего не добился не добился в футболе. При этом 28-летний игрок "Сахалина" возмутился, что украинец Александр Зинченко выступает за лондонский "Арсенал", хотя в юном возрасте якобы ни в чем не превосходил представителя РФ.

Об этом Марченко рассказал в интервью порталу Sport24. Футболист вспомнил, как в составе "Краснодара" играл с юношами киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", где в тот момент выступал Зинченко. Он также выразил абсурдную уверенность в том, что мог бы легко повторить путь украинца.

"Однажды к нам на турнир памяти Вахрушева приезжали "Шахтер" и киевское "Динамо". За "Шахтер" играли Виктор Коваленко и Зинченко. Мы этот "Шахтер" рылом возили. Зинченко в Лиге чемпионов с "Арсеналом", а я на Сахалине. Как это работает? Не понимаю. А тогда мы ничем не уступали. Сейчас, думаю, меня в "Манчестер Сити" закинуть – я месяцок потренируюсь и буду на таком же уровне. Футбол везде одинаковый, просто люди разные", – сказал Марченко.

Ранее Зинченко выразил уверенность в том, что украинцы не смогут поддерживать дружеские отношения с россиянами после начала полномасштабного вторжения.

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